Украине нужно думать на шаг вперед, чтобы найти адекватный ответ на российские ударные дроны с реактивным двигателем.

Успех Воздушных сил Украины в сбивании обычных ударных дронов "Шахед" будет решающим в том плане, насколько больше Россия будет атаковать реактивными дронами. Об этом специалист по связи, радиоэлектронной борьбе (РЭБ) и разведке Сергей "Флеш" Бескрестнов сказал в эфире Politeka Online.

Эксперт отметил, что реактивный "Шахед" - это ответ на украинские реактивные дроны.

При этом реактивный "Шахед" не имеет никакого преимущества перед обычным "Шахедом". Реактивную модель хорошо видно в тепловизоре. Также в небе за ним остается реактивный след. Его захватывает переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК). Он громкий и расходует много горючего.

Видео дня

"Насколько их будет много - напрямую зависит, как успешно мы будем бороться с их обычными "Шахедами". Потому что обычный "Шахед" дешевле и проще. Его производство налажено на многих локациях Российской Федерации. Если они увидят, что мы активно сбиваем их обычные дроны, им придется перейти на реактивные "Шахеды". Если мы не сможем сбивать по какой-то причине, то они останутся частично летать на обычных "Шахедах", - считает "Флеш".

Он напомнил, что реактивный "Шахед" может летать со скоростью 500 км/ч, но является очень неповоротливым, имеет не очень удачную форму крыла и потребляет много топлива:

"Поэтому россияне, чтобы долетать до тех целей, которые их интересуют в глубине Украины, летают в среднем 280-330 км/ч".

По его словам, задача Украины - дорабатывать зенитные дроны, чтобы догонять российские реактивные "Шахеды". Также эксперт сказал, что Украине нужно думать на шаг вперед и найти ответ на российские реактивные "Шахеды".

Чем Украина может сбивать реактивные "Шахеды"

Как сообщал УНИАН, в Украине продолжают разрабатывать дешевые средства для ответа на появление в российской армии реактивных "Шахедов". Заместитель главы Офиса президента Украины Павел Палиса отмечал, что Украина уже имеет в арсенале дроны-перехватчики, способные уничтожать реактивные "Шахеды".

Вас также могут заинтересовать новости: