Картофель в мундире может быть одним из самых простых и при этом невероятных блюд.

Запеченная картошка — это идеальная еда, если мы говорим про быстроту приготовления и уют, который она создает. Но ее можно поднять на новый уровень с этим легким рецептом.

С таким разнообразием начинок картошка в мундире подойдёт каждому: от фасоли с сыром до тунца с майонезом или даже чили кон карне. Неудивительно, что она остаётся классикой и для ужина в кругу семьи, и для встречи с друзьями — готовится без лишних хлопот. А благодаря "фирменным аристократичным" начинкам от Мэри Берри вы сможете впечатлить кого угодно, пишет Mirror.

Знаменитый шеф-повар поделилась своими рецептами с начинками из песто, бекона с грибами, зелёного лука со сметаной и перца с козьим сыром.

Ингредиенты для разных начинок:

С песто:

3 ст. л. базиликового песто

75 г пармезана, крупно натёртого

С беконом и грибами:

4 ломтика бекона, нарезанных

50 г шампиньонов, нарезанных

75 г чеддера, натёртого

С зелёным луком и сметаной:

1 ст. л. оливкового масла

4 пера зелёного лука, нарезанных

4 щедрые ст. л. сметаны

паприка для посыпки

С перцем и козьим сыром:

2 крупных красных перца, разрезанных пополам, без семян и запечённых до мягкости, или 2 жареных перца из банки

1 ст. л. мягкого козьего сыра

1 ст. л. свежего базилика, нарезанного

Как готовить запечённую картошку

Сначала Мэри Берри советует взять большую картофелину и запекать её около часа в духовке при 200°C с конвекцией. Когда мякоть станет мягкой, аккуратно вынуть её ложкой в миску. Добавить 2 столовые ложки молока и кусочек сливочного масла, затем выбранную начинку. Посолить, поперчить и вернуть смесь обратно в кожуру.

С начинкой из бекона и грибов: обжарить бекон до хруста, добавить грибы и жарить на сильном огне пару минут.

С зелёным луком и сметаной: обжарить зелёный лук на сильном огне до мягкости, смешать с мякотью картофеля и сметаной.

С перцем и козьим сыром: запечённые перцы нарезать полосками и смешать с мякотью картофеля, козьим сыром и базиликом.

Переложить картошку на противень. Сверху посыпать пармезаном (для варианта с песто) или чеддером (для варианта с беконом и грибами), либо слегка присыпать паприкой (для варианта с зелёным луком). Сбрызнуть оливковым маслом и вернуть в духовку ещё на 15 минут — пока начинка не зарумянится, а кожица не станет хрустящей.

Перед подачей посыпать нарезанной петрушкой и подавать горячей.

