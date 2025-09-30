На данный момент известно о 12 раненых, их госпитализировали.

Российские военные атаковали беспилотниками Днепр, в результате чего в городе произошли пожары, есть раненые. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Обновлено в 17:16. По его информации, на данный момент известно о 12 пострадавших. У них осколочные ранения, рваные раны, ушибы.

"Большинство – госпитализированы. Один человек – в тяжелом состоянии", – отметил Лысак.

Ранее чиновник заявлял о том, что россияне атаковали Днепр БПЛА. Сообщалось о раненых, однако точное их количество не называлось.

Также начальник ОВА добавил, что в результате атаки в городе произошло несколько возгораний.

По данным соцсетей, в результате дроновой атаки в центре города бушует масштабный пожар, в частности, горят машины.

Также на месте атаки много "скорых". Некоторым раненым оказывают помощь прямо посреди улицы.

Другие атаки на Днепр

20 сентября Россия атаковала Днепр ударными БПЛА и ракетами. В частности, ракетный удар был нанесен по жилому многоэтажному дому. Кроме многоэтажки пострадали частные дома, гаражи и хозяйственные постройки. Есть разрушения на территории предприятий.

В результате вражеского удара погиб один человек, 26 пострадали.

Вас також можуть зацікавити новини: