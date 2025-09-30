Он подчеркнул, что при отключении мобильной связи пострадают и украинские военные, поскольку также используют связь 4G, пострадает инфраструктура.

На данный момент российские ударные дроны типа "Шахед" не имеют возможности управления посредством мобильной связи. Поэтому, отключать мобыльную связь не нужно. Об этом специалист по связи, радиоэлектронной борьбе (РЭБ) и разведке Сергей "Флеш" Бескрестнов сказал в эфире Politeka Online.

В частности, он рассказал, есть ли смысл в отключении мобильной связи во время российские воздушных атак.

"Я думаю, что отключение мобильной связи не будет. Потому что, если у нас много типов ударных DeepStrike [дальнобойных дронов], то у россиян это один - "Шахед" (то, что летает далеко). Они его модифицируют, вкладывают в него инвестиции. Мы эти "шахеды" исследуем каждый день, и смотрим, что они могут. И на данный момент мы видим, что "шахеды" не имеют возможности управления по мобильной связи. Поэтому, отключать прямо сейчас нет необходимости", - считает Флеш.

При этом он подчеркнул, что при отключении мобильной связи пострадают и украинские военные, поскольку также используют связь 4G, пострадает инфраструктура.

"Просто так это отключать не стоит. Но я однозначно уверен, что нам нужно быть готовым в любой момент это сделать. Провести абсолютно все сейчас мероприятия, чтобы по нажатию одной кнопки, по команде, все операторы это могли делать одновреенно, и желательно сегментировать, чтобы не тушить всю страну без необходимости, а отключать связь там, де мы фиксируем пролет этих ударных БПЛА, чтобы по возможности отключать только передачу данных, а возможность совершать звонки осталась", - считает эксперт.

Отключение интернета из-за атак РФ

Как сообщал УНИАН, недавно начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-майор Андрей Гнатов отметил, что в Украине не будут отключать мобильный интернет во время российских атак.

