На данный момент российские ударные дроны типа "Шахед" не имеют возможности управления посредством мобильной связи. Поэтому, отключать мобыльную связь не нужно. Об этом специалист по связи, радиоэлектронной борьбе (РЭБ) и разведке Сергей "Флеш" Бескрестнов сказал в эфире Politeka Online.
В частности, он рассказал, есть ли смысл в отключении мобильной связи во время российские воздушных атак.
"Я думаю, что отключение мобильной связи не будет. Потому что, если у нас много типов ударных DeepStrike [дальнобойных дронов], то у россиян это один - "Шахед" (то, что летает далеко). Они его модифицируют, вкладывают в него инвестиции. Мы эти "шахеды" исследуем каждый день, и смотрим, что они могут. И на данный момент мы видим, что "шахеды" не имеют возможности управления по мобильной связи. Поэтому, отключать прямо сейчас нет необходимости", - считает Флеш.
При этом он подчеркнул, что при отключении мобильной связи пострадают и украинские военные, поскольку также используют связь 4G, пострадает инфраструктура.
"Просто так это отключать не стоит. Но я однозначно уверен, что нам нужно быть готовым в любой момент это сделать. Провести абсолютно все сейчас мероприятия, чтобы по нажатию одной кнопки, по команде, все операторы это могли делать одновреенно, и желательно сегментировать, чтобы не тушить всю страну без необходимости, а отключать связь там, де мы фиксируем пролет этих ударных БПЛА, чтобы по возможности отключать только передачу данных, а возможность совершать звонки осталась", - считает эксперт.
Отключение интернета из-за атак РФ
Как сообщал УНИАН, недавно начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-майор Андрей Гнатов отметил, что в Украине не будут отключать мобильный интернет во время российских атак.