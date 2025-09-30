Злоумышленники пробили бетонный пол и похитили 67 мешков с детской и женской одеждой.

ВОдесской области четверо местных жителей прибегли к оригинальному способу кражи - к складу на известном промрынке "7-й километр" они как кроты прорыли тоннель и вынесли товар на четверть миллиона гривен.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, злоумышленники заранее спланировали кражу, подготовили рабочую одежду, перчатки и строительные инструменты.

"На "7 километре" завелись "кроты"... Они арендовали помещение поблизости, выкопали тоннель и попасть в соседний склад на промышленном рынке "7 километр. Там они пробили бетонный пол и похитили 67 мешков товара - детской и женской одежды. Пока одни выносили товары, другие следили за обстановкой снаружи", - рассказали в прокуратуре.

После "спецоперации" воры попытались замести следы - закрыли самодельной крышкой отверстие в полу и забетонировали вход в тоннель.

По данным следствия, в результате владельцу товара нанесен ущерб на 250 тыс. грн.

Сейчас Хаджибейская окружная прокуратура сообщила о подозрении всем четырем "кротам" подозрение в краже, совершенной по предварительному сговору (ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас проверяется причастность дельцов по их "почерку" к другим возможным кражам на промышленном рынке.

Как уточнили в региональном главке Нацполиции, фигурантов задержали непосредственно после совершения преступления. Подозреваемые - жители Одессы 29, 35, 40 и 44 лет.

По данным полицейских, вечером сообщники обследовали прилегающую территорию, а ночью вернулись за товаром. Младшие мужчины были возле автомобиля на страже, а старшие, которые являются братьями, проникли в один из складов через подземный тоннель длиной три метра.

"Злоумышленники сделали отверстия в стенах, через которые вынесли 75 паллетов с одеждой, принадлежащих 36-летней гражданке другой страны, которая сейчас живет в Одессе и осуществляет торговлю на промтоварном рынке. Как только злоумышленники загрузили паллеты в бус, полицейские прекратили сделку", - рассказали в полиции.

Следователи изъяли автомобиль злоумышленников и присвоенное имущество.

Преступления в Одессе

Напомним, во время войны в Одессе задержали двух злоумышленников, которые ограбили супругов на более 4 млн гривен. Злоумышленники перелезли через забор с помощью заранее подготовленной лестницы и проникли в частный дом, воспользовавшись незапертой дверью. Они запугивали хозяев физической расправой, приставляли пистолеты к их головам, требуя деньги. Получив информацию о месте хранения семейных сбережений, сообщники забрали деньги, ценные вещи, ценные украшения и т.д. и скрылись. Полиция в течение двух недель разоблачила фигурантов.

