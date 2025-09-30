Переориентация на Китай не смогла компенсировать для РФ потерю большинства европейского рынка газа.

Министерство экономики Российской Федерации ожидает, что в течение следующих трех лет продажа газа в Китай будет менее прибыльной, чем в западном направлении. Только в 2025 году разница в ценах на "голубое топливо" может достичь почти 40%, сообщает Bloomberg.

Российское экономическое ведомство прогнозирует, что в течение следующих трех лет цены на газ для Китая будут минимум на 27% ниже, чем для Турции и европейских стран.

"В 2025 году разрыв в ценах будет еще больше - 38%", - констатирует издание.

Ожидается, что в 2025 году поставки в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" вырастут более чем на пятую часть по сравнению с прошлым годом. Журналисты напоминают, что в сентябре "Газпром" и China National Petroleum Corp. подписали коммерческое соглашение об увеличении поставок по трубопроводу на 6 миллиардов кубометров в год. Обе компании также договорились увеличить годовые поставки по так называемому Дальневосточному маршруту на 2 миллиарда кубометров - до 12 миллиардов кубометров, который, как ожидается, заработает с 2027 года.

"Последним прорывом "Газпрома" в Китае стало юридически обязывающее соглашение о строительстве долгожданной "Силы Сибири-2" - трубопровода через Монголию, который может позволить российскому производителю поставлять до 50 миллиардов кубометров газа в год в течение 30 лет", - добавляют журналисты.

В то же время, исходя из данных российского минэкономики, переориентация на Поднебесную не смогла компенсировать потерю большинства европейских газовых рынков и усилила зависимость "Газпрома" от Пекина.

Министерство экономики РФ прогнозирует, что стоимость российского газа для Китая в 2025 году составит 248,7 доллара за 1000 кубометров, тогда как Европа, "за исключением нескольких стран бывшего СССР", будет получать "голубое топливо" почти по 402 доллара за 1000 кубометров. Как пояснил глава "Газпрома" Алексей Миллер российскому изданию Интерфакс, цена на газ для Китая ниже, поскольку месторождения, из которых поставляется "голубое топливо" в Поднебесную, находятся ближе к потребителям.

Пекин, по данным американской и британской разведок, помогает Москве оружием. На официальном уровне Китай категорически отрицает участие в российско-украинской войне, подчеркивая необходимость "политического решения конфликта в Украине".

"Сила Сибири-2" и новые кубометры для Китая - последние новости

2 сентября "Газпром" заявил о подписании соглашения о строительстве газопровода "Сила Сибири - 2" в Китай через Монголию. Новый газопровод позволит российскому газовому монополисту поставлять в Поднебесную до 50 миллиардов кубометров газа.

Обсуждение строительства трубопровода длилось годы, а в августе 2024 года проект газопровода "Сила Сибири - 2" временно остановили. Дело в том, что Монголия, через территорию которой должен проходить трубопровод в Китай, не включила его тогда в план национального развития до 2028 года.

На фоне ожидаемого прекращения поставок российского газа в ЕС, страна-агрессор уже готовит новые кубометры для Китая. По словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, РФ планирует начать добычу природного газа на новом проекте "Сахалин-3" в Тихом океане в 2028 году для экспорта в Поднебесную.

