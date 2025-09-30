Научный директор некоммерческой организации, занимающейся исследованиями здорового старения, доктор Стивен Остад никогда особенно не беспокоился о собственной продолжительности жизни. "Раньше я зарабатывал на жизнь тем, что дрессировал львов. Вряд ли это занятие выбрал бы человек, рассчитывающий прожить долгую жизнь", — рассказал Остад в интервью Business Insider.
До работы в Американской федерации исследований старения Остад был биологом-полевиком, работал в Венесуэле и Восточной Африке. Интерес к теме старения у него появился не из желания найти секрет вечной жизни, а чтобы понять, почему вообще стареют здоровые клетки. По его словам, когда он пришёл в эту область, многие учёные задавались тем же вопросом и не ставили целью продление собственной жизни.
С тех пор многое изменилось: всё больше людей увлекаются антиэйдж-трендами — зачастую, по словам Остада, с весьма сомнительной научной базой. "Я не из тех, кто часами сидит в барокамерe или получает инфузии какого-нибудь странного коктейля из белков и витаминов. Но я вполне здоров, несмотря на годы в экспедициях и то, что переболел малярией", — признался он.
Например, Остад не принимает биодобавки, поскольку считает, что нет достаточных доказательств их эффективности для продления жизни. Иногда он позволяет себе бокал вина. "Если всё время думать только о том, сколько проживёшь, можно забыть о том, чтобы жить", — говорит он.
Ученый поделился несколькими простыми привычками, которых придерживается много лет. Он отметил, что они научно обоснованы и "по сути, это те же самые вещи, о которых мне когда-то говорила мама".
Он изнуряет себя в спортзале
Когда Остад был полевым биологом и приехал в Папуа — Новую Гвинею, его группе пришлось подниматься в горы. Вождь деревни поручил сумку Остада своей 12-летней дочери, сказав, что он будет всех тормозить. Сначала Остад обиделся, но через час был благодарен, что идет налегке. Его поразила физическая форма девочки.
"Для меня это стало окном в то, как эволюционировали наши тела", — сказал он. У жителей деревни никогда не было остеопороза или других заболеваний, вызванных малоподвижным образом жизни.
Именно поэтому серьёзные тренировки стали его ежедневным приоритетом.
Из-за старой травмы колена (львиного укуса) для кардио он выбирает велосипед: от 40 минут до полутора часов. Обязательно делает силовые упражнения, чередует группы мышц и всегда включает упражнения на пресс. По его словам, он проводит в зале от одного до двух часов в день. Он любит состояние физической усталости после тренировки ещё с юности.
"Раньше считалось, что спорт полезен для сердца и лёгких, для мышц и костей. Теперь мы знаем: он даёт когнитивные и иммунные преимущества, пользу в десятках аспектов, о которых раньше не подозревали", - отмечает доктор.
Для него один из главных аспектов в жизни — это сон. Поэтому его приходится изнурять себя физически, чтобы хорошо спать.
Он ест только два раза в день
Остад практиковал ограниченное по времени питание, разновидность интервального голодания, ещё до того, как это стало модным. Для него это был "естественный ритм": поздний завтрак около 11 утра, отказ от обеда и ужин в 6–7 вечера.
"Недавно выяснилось, что у такого режима много плюсов для здоровья. Честно говоря, мне неловко, что я раньше этого не понимал", — признаётся он.
Учёные считают, что питание в согласии с циркадными ритмами может улучшать обмен веществ. В целом он придерживается средиземноморской диеты: ест много рыбы, мало красного мяса и разнообразные овощи и фрукты.
