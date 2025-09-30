Переезд принца Уильяма и Кейт Миддлтон вызвал новый скандал

Меры безопасности расстроили местных жителей.

Усадьбу Forest Lodge в Виндзорском Большом парке, которая станет новым домом принца Уильяма и Кейт Миддлтон, защитили забором и камерами наблюдения.

Как пишет The Sun, вокруг дома создали запретную зону периметром 3,7 км. Любых нарушителей правил теперь могут задерживать согласно Закону о серьезной организованной преступности и полиции 2005 года, который защищает коронные и частные земли членов королевской семьи.

Такие меры безопасности уже расстроили местных жителей и владельцев собак. Люди говорят, что понимают необходимость защищать безопасность королевской семьи, однако из-за их переезда они потеряли парковку и доступ к любимым прогулочным маршрутам:

"Мой пес любит эти поля, и нам придется искать другое место для прогулок".

Как ранее сообщали инсайдеры, принцесса Кейт решила временно отказаться от публичных обязанностей, чтобы восстановиться после болезни и провести время с детьми.

