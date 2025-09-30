Опытный путешественник старается избегать курортов all inclusive по нескольким причинам.

Из года в год между туристами ведутся споры, где лучше останавливаться – в отелях или частных апартаментах, бронировать жилье самостоятельно или покупать пакетные туры. Однако с особым рвением путешественники спорят по поводу того, стоит ли останавливаться в отелях категории all inclusive.

Опытный турист Эш Юрберг, который уже успел побывать в более чем 100 странах мира, относится к категории противников курортов по системе "все включено". В комментарии Business Insider он подробно объяснил свою точку зрения.

"За время моих путешествий по более чем 100 странам я останавливался в роскошных отелях, украшающих обложки журналов, в тесных хостелах, семейных гостевых домах и даже в домиках на деревьях. Однако есть один тип размещения, которого я избегаю: курорты по системе "все включено". Хотя миллионы путешественников клянутся в удобстве и ценности "все включено", я считаю, что они могут лишить вас тех самых впечатлений, которые делают путешествие стоящим", – отмечает путешественник.

По его словам, мышление "за все уже заплачено" заставляет большинство гостей ограничиваться этими курортами, независимо от того, хотят ли они убедиться, что их отдых окупится, или просто боятся рисковать и исследовать особенности каждого места.

"На мой взгляд, зачем ехать в Таиланд, если там можно попробовать тот же салат "Цезарь", что и дома?", – задается вопросом Юрберг.

Четыре причины избегать курортов all inclusive

1. Многие курорты следуют одному и тому же сценарию. "Загляните в большинство курортов "все включено", и вы увидите одну и ту же формулу: огромные бассейны, рестораны интернациональной кухни, тропические напитки и запланированные мероприятия, которые можно организовать практически где угодно. Все это не плохо, но из-за этого пребывание может оказаться не особенно запоминающимся или уникальным – качества, которые я ищу при бронировании жилья за границей", – поясняет бывалый турист.

Вместо этого он старается искать уникальные места, например, пещерный отеле, высеченный в вулканической скале в Марокко, или домик на дереве в джунглях Коста-Рики.

2. Трудно по-настоящему оценить местную кухню, ограничиваясь шведскими столами на курорте. Юрберг отмечает, что курортная еда создана, чтобы угодить всем гостям, а это обычно означает, что она никого не оскорбляет и не вызывает восторга.

"Во многих случаях местные блюда становятся разбавленными, аутентичные вкусы исчезают, и вы упускаете кулинарные приключения, которые и составляют основу отличного путешествия. Остановившись где-то без питания по системе "всё включено", вы свободнее открываете для себя местную гастрономию. Настоящие скрытые жемчужины (и лучшие советы) можно найти, если поискать рекомендации местных жителей", – добавляет он.

3. Подлинные впечатления невозможно создать. "Я обнаружил, что самые запоминающиеся моменты и уроки в путешествиях – это не запланированные занятия или впечатления. Они случаются благодаря неожиданным знакомствам, которые сложно завести на большом курорте. Бронируя небольшие номера или останавливаясь у местных жителей, я получал советы и приглашения от знатоков, с которыми не сравнится ни один консьерж", – поделился опытом бывалый турист.

4. Система "все включено" подходит не всем. Эш признает, что он понимает привлекательность системы "все включено", ведь она предлагает безопасность, удобство и предсказуемость, а потому может стать лучшим вариантом для семей или тех, кто просто хочет отдохнуть без стресса. Но лично ему во время путешествий нравится знакомиться с местной культурой, кухней и новыми людьми, сохраняя при этом гибкость для новых приключений и открытий.

Что туристам стоит знать об отелях "все включено"

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты туристического портала Fodor's рассказали, чего ни в коем случае не следует делать на курорте "все включено". Также они дали несколько полезных советов, которые помогут отдыхающим сэкономить и по-настоящему насладиться каждым мгновением своего пребывания в all inclusive.

В свою очередь специалист компании по страхованию путешествий Good to Go Грант Винтер дал туристам пять жизненно важных советов, как не отравиться в all inclusive.

