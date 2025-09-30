Эта "стена дронов" будет разрушаться, если российские воздушные атаки будут проводиться в режиме 24/7, как это сейчас происходит с запуском "шахедов".

Украина не имеет достаточно собственных средств, чтобы построить "стену дронов", о которой размышляют в европейских странах. Об этом специалист по связи, радиоэлектронной борьбе (РЭБ) и разведке Сергей "Флеш" Бескрестнов сказал в эфире Politeka Online.

Эксперт считает формулировку "стена дронов" больше красивым названием со стороны стран НАТО. Он не сомневается, что европейские страны будут применять украинский опыт, но если было все так просто, то "шахеды" бы не залетали в страну.

"У нас достаточно потенциала, производства, умных людей, наработок, технологий, чтобы сделать такую же стену, если бы это было возможно", - отметил "Флеш".

Видео дня

Вместе с тем, он допускает, что европейцы могут привлечь огромные средства и миллиарды евро, которых не имеет Украина.

"Если НАТО и Европа, как они говорят, огромными деньгами профинансируют Польшу, конечно, это им поможет. Они смогут делать не так, как мы. Потому что мы выкручиваемся нашими бюджетными разработками, то они смогут разместить субконтракт какому-то гиганту, "Боингу", за большие деньги, и те выстроят какую-то модель", - считает эксперт.

Он отметил, что если Польша получит в достаточном количестве недешевые радиолокационные станции, которые помогают выявлять дроны, и закроет этими станциями всю границу в два-три эшелона, тогда ей будет проще бороться с "шахедами", чем Украине, которая не имеет таких возможностей.

В то же время он уверен, что быстро Польша не сможет реализовать соответственные шаги.

Он также объяснил, почему нельзя построить эту "стену дронов" именно в Украине, а не в Польше.

"Одна из причин может быть то, что эта стена может успешно разрушаться, а в Польше она будет стоять, ожидать момента атаки. Понятно, что у нас эта стена будет в работе 24/7 – будем тратить ресурсы".

Европейская "стена дронов" - новости

Как сообщал УНИАН, 1 октября в Копенгагене состоится неформальная встреча лидеров стран-членов Европейского Союза, где они планируют обсудить перспективу проєкта "стена дронов". Предлагается реализовать этот проект в странах, которые имеют совместную границу з Россией и могут подвергаться атакам российских дронов.

Вместе с тем, министр обороны Германии Борис Писториус скептически оценивает идею построения "стены дронов", которая призвана защитить восточные страны Европы от возможных вторжений в их воздушное пространство.

Вас также могут заинтересовать новости: