В то же время цены на фрукты и ягоды за пять дней совсем не изменились.

В начале недели на некоторые ходовые овощи цены в Украине выросли. Так, за выходные синяя капуста на "Столичном рынке" подорожала ровно вполовину. Сейчас цена на нее составляет 30 гривень за килограмм против 20 гривень в пятницу, как свидетельствуют данные сайта рынка.

Молодая белокочанная капуста также подорожала, хотя и не так сильно - с 25 до 27 гривень за кило. Цены на капусту брокколи выросли существеннее - на 5 гривен - до 50 гривень за килограмм.

Но больше всего среди овощей по сравнению с пятницей прибавили в цене кабачки - целых 15 гривень. Сейчас их торгуют по 33 гривни за килограмм. Также на 12 гривень подорожали баклажаны, до 42 грн/кг.

За выходные подорожали и отечественные огурцы. И если цена на одесские овощи изменилась на две гривни, до 35 грн/кг, то ривненские огурцы продают уже на 12 гривень дороже - по 47 грн/кг.

Молодая кукуруза, которой торгуют поштучно, стоит теперь 11 гривень вместо 9. Еще одна позиция, по которой было зафиксировано подорожание - это перец Белозерка. Его продают уже не по 25 грн/кг, а по 33 грн/кг.

Килограмм молодого картофеля на рынке можно приобрести по цене 13 гривень за килограмм - расценки неизменны уже три недели.

Отметим, что цены на фрукты и ягоды остаются стабильными с прошлой среды.

Цены на овощи и фрукты в Украине - последние новости

Напомним, что неделю назад розничные цены на овощи начали повышаться. Подорожание в частности коснулось острого перца, капусты, кабачков и редиса. А вот из фруктов начали продавать дешевле персики, сливы и малину.

Также из-за сезонности уже в конце прошлой недели существенновыросли цены на морковь - в среднем на 24%, чем неделей ранее. При этом, несмотря на подорожание, этот овощ все еще значительно дешевле, чем был в сентябре 2024 года.

