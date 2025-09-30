Бивень гиппопотама не был местного происхождения, поэтому он должен был проделать внушительный путь, чтобы попасть в Испанию.

Исследователи из Барселонского университета обнаружили древнейшее известное изделие из бивня гиппопотама на Пиренейском полуострове. Об этом пишет Interesting Engineering.

Найденный на месте раскопок Бобила-Мадурель недалеко от Барселоны, одного из самых значительных доисторических поселений Европы, предмет, вырезанный из бивня гиппопотама, датируется второй четвертью третьего тысячелетия до нашей эры.

Исследование, опубликованное в журнале Journal of Archaeological Science: Reports, позволило повторно изучить музейный артефакт с использованием передовых методов, чтобы получить сведения о его предназначении. Однако результаты оказались гораздо более информативными, чем предполагалось.

Бивень гиппопотама не был местного происхождения, поэтому он должен был проделать внушительный путь, чтобы попасть в Испанию, вероятно, из долины Нила или Африки. Наряду с другими экзотическими материалами, такими как балтийский янтарь и импортный кремень, этот предмет свидетельствует о широкой сети доисторических торговых связей в западном Средиземноморье.

Поскольку артефакт из Бобилы Мадурель находился в Музее истории Сабаделя, исследователи из Семинара по изучению доисторических времен (SERP) Барселонского университета решили повторно изучить этот редкий и ценный артефакт, вырезанным, что удивительно, из бивня бегемота.

Используя сочетание инфракрасной Фурье-спектрометрии, микроскопического анализа и трасологии, исследователи определили, что предмет был вырезан из первого нижнего резца бегемота. Его длина составляет чуть более 10 см, а ширина - 1,2 см.

Отмечается, что этот предмет не является новой находкой. Впервые он был задокументирован в 1977 году. Тогда археологи обнаружили его в полуподземном жилище в Бобиле Мадурель недалеко от Барселоны.

Поскольку предмет из слоновой кости даже напоминает инструмент, исследователи обнаружили его вместе с керамическими пряслицами, что навело их на мысль о том, что это мог быть ткацкий инструмент или колотушка, а не декоративный или ритуальный предмет.

Тщательно изучив следы износа и остатки красного пигмента, исследователи пришли к выводу, что тот, кто создавал предмет, вложил в него немало времени и сил, вплоть до полировки, что позволяет предположить его ценность. Следы красного пигмента, обнаруженные на предмете, состояли из оксигидроксидов железа, смешанных с животным жиром или кровью.

Хотя исследователи предполагают ритуальное использование, место обнаружения может указывать на его использование в качестве инструмента в текстильном производстве. По данным Phys.org, красные пятна могли быть органическим связующим веществом.

Материал из бивня гиппопотама продолжает озадачивать исследователей, являясь ценным и редким ресурсом для региона, открывая новое, если не более многообещающее, окно в доисторическое прошлое. Phys.org сообщает:

"Эта находка позволяет рассмотреть возможные сети обмена на больших расстояниях и роль этого и других экзотических материалов в растущей социальной сложности Пиренейского полуострова в эпоху энеолита, также известного как медный век".

Интересно, что наличие бивня гиппопотама в Иберии свидетельствует о том, что торговые связи простирались далеко за пределы западного Средиземноморья. Слоновая кость из Африки и Азии попадала на юг Иберии через североафриканские маршруты, но бивни гиппопотама были более редкими и, возможно, путешествовали по морским путям Северного Средиземноморья, согласно исследованию.

Важно, что это открытие ставит под сомнение прежние представления о масштабах торговли в медном веке и открывает новый взгляд на изучение доисторического иберийского общества. Исследование демонстрирует ценность переосмысления музейных коллекций с использованием самых передовых технологий, доступных сегодня, поскольку этот артефакт даже раскрывает древний глобализированный мир.

