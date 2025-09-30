Также почти по всей стране будет идти дождь.

В начале октября погода в Украине будет холодной и мокрой. Об этом предупреждает синоптик Наталья Диденко.

"Октябрь в Украине начнется не просто холодной погодой, а очень холодной", - говорит она.

По прогнозу, 1 числа максимальная температура воздуха в течение дня составит лишь +6...+10 градусов. Немного теплее будет на юге, +11...+16 градусов. Холода добавит достаточно порывистый ветер.

"А о дождях то и вообще нечего добавить - мокро и практически повсеместно в Украине. В Карпатах временами будет срываться на мокрый снег!" - сообщила эксперт по погоде.

Только на Волыни, Ровенщине, северных районах Киевской и Черниговской областей вероятность осадков меньше. "Но все равно везде будет влажная пасмурная погода", - добавляет Наталья Диденко.

В Киеве завтра также будет облачно. В течение дня температура будет лишь +8...+10 градусов, а ближе к вечеру пройдет дождь.

Напомним, как минимум до 4 октября на Киевщине и в городе Киеве ожидается по-настоящему осенняя погода с облачным небом, с которого время от времени будет идти дождь. Самыми холодными будут 1 и 2 октября, а с 3 числа температура начнет постепенно повышаться до +11°...+13°.

