Урсула фон дер Ляйен настаивает на усилении давления на Москву.

Европейский Союз готовит новый пакет жестких ограничений в отношении Российской Федерации. Санкции затронут такие сферы российской экономики, как энергетика, финансы и торговля.

Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Наши санкции дают результат. Прогнозируется, что ВВП России замедлится с 4,3% в 2024 году до 0,9% в 2025 году. Мы должны усилить давление", - заявила она.

При этом она указала, что ключевым элементом нового антироссийского пакета санкций станет запрет импорта российского сжиженного газа.

Новый пакет санкции против России – главные новости

В июле Уполномоченный президента Украины по вопросам санкций Владислав Власюк сообщил, что в новый пакет ограничений предлагается включить порты, которые сотрудничают с российским "теневым флотом", капитанов соответствующих кораблей, а также брокеров. Кроме этого, в новом пакете санкций Россию могут ждать ограничения для банков и энергетических компаний.

19 сентября стало известно, что 19-й пакет ограничений против России также могут дополнить пунктом об ускорении отказа Европейского Союза от импорта российского сжиженного газа на один год.

В свою очередь глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас указала, что под ограничения также могут попасть компании из Китая.

