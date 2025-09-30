В украинский прокат лента выйдет 30 октября 2025 года.

Вышел украинский трейлер бразильского антиутопического роудмуви "Голубая тропа" (порт. O Último Azul, англ. The Blue Trail), который для проката в Украине приобрел известный комик Василий Байдак.

Эта приключенческая фантастическая картина рассказывает о Бразилии в недалеком будущем. Правительство страны переселяет пожилых людей в изолированные колонии, чтобы молодое поколение могло сосредоточиться на производительности и развитии. Главная героиня – Тереза, которой почти 80 лет, – решает бросить вызов системе. Вместо того чтобы смириться со своей судьбой, она отправляется в путешествие по Амазонии, чтобы осуществить последнее желание перед потерей свободы.

Мировая премьера фильма состоялась в Основном конкурсе Берлинского международного кинофестиваля в начале 2025 года, где он получил Гран-при жюри – "Серебряного медведя", а также Приз экуменического жюри. "Голубая тропа" стала самой высоко оцененной критиками картиной Берлинале по версии опроса кинокритиков от профильного издания Screen International, а ее рейтинг на платформе для кинорецензий Rotten Tomatoes составляет 100%. Лента получила высокие оценки и от зрителей: она имеет оценку 7,3 из 10 на IMDb, а на Letterboxd – 3,7 из 5.

СМИ уже окрестили фильм "антиэйджистским". Так, The Hollywood Reporter называет картину "пощечиной дискриминации по возрасту", Screen International – "протестом против эйджизма", а Slant Magazine – "вдохновенным рассказом о женщине, отказывающейся воспринимать возраст как ограничение".

Фильм выходит в прокат благодаря необычной инициативе – это совместный проект комика Василия Байдака и кинокомпании "Артхаус Трафик". Идея приобрести права на дистрибуцию фильма родилась у комика во время записи "ЦЕЙВО ПОДКАСТА" с программным директором "Артхаус Трафика" Ильей Дядиком. В этом эпизоде о том, как кино попадает на экраны кинотеатров, Василий в шутку предложил выступить дистрибутором ленты, которая рискует не получить зрительского внимания из-за отсутствия звездных актеров и экшна. Комик совместно с кинокомпанией приобрел права на показы картины в Украине, и теперь участвует в организации проката и продвижения.

"Из-за нехватки звезд в самом фильме, он имеет все шансы провалиться в прокате. Но команда работает над тем, чтобы это увидело много людей. Приходите, посмотрите!", – заявил он.

Кроме этого, Байдак присоединился к озвучке персонажей фильма. Также украинские голоса героям картины подарили актриса Ирма Витовская ("Мои мысли тихие", "Брама", "Малевич"), певец Владимир Дантес, актеры дубляжа Иван Розин и Людмила Ардельян. В дубляже также будет несколько камео: украинские зрители услышат Амиля и Рамиля Насировых из группы "Курган и Agregat", ведущего Сергея Лиховиду, модель и певицу Дашу Астафьеву, комиков Славу Кедра и Юрия Карагодина.

Чтобы найти актрису дубляжа одной из ключевых ролей в ленте, проводился конкурс. Благодаря "народному кастингу" нашли 70-летнюю Елену Стукалову из Николаева, которая будет дублировать компаньонку главной героини. "Я работала в Государственном архиве Херсонской области, делала радио- и телепередачи в Херсонской телерадиокомпании. Имею хорошую дикцию и правильную украинскую речь", – рассказала женщина.

В украинский прокат лента выйдет 30 октября 2025 года.

