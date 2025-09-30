В столице ожидается максимум +10°, а вечером еще и задождит.

Октябрь в Киеве начнется с похолодания и дождя. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Температура в столице снизится еще на несколько градусов. Ночью будет +6°, а днем столбики термометров покажут всего +9°...+10°. Небо будет скрыто за облаками, а вечером в столице пройдет дождь.

Ощузение холода усилит ветер, скорость которого будет 5-10 м/с. Атмосферное давление чуть пониженное, 755 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в среду будет пасмурно. Ночью +4°, днем +8°, дождь.

В Луцке будет пасмурно, ночью +5°, днем +9°, дождь.

В Ривне завтра пасмурная погода, ночью +5°, днем +10°, дождь.

В Тернополе 1 октября ночью будет +5°, днем +9°, пасмурно, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +5°, днем +9°, дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +5°, днем +9°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем +15°, пасмурно, дождь.

В Черновцах в среду - пасмурно, ночью +5°, днем +9°, дождь.

В Виннице завтра будет +4°...+9°, пасмурно, дождь.

В Житомире в среду ночью будет +5°, днем +10°, пасмурно, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+10°, пасмурно, дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +5°, днем +9°, пасмурно, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +9°, пасмурно, дождь.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +5°...+10°, дождь.

В Одессе 1 октября - пасмурно, температура ночью +7°, днем +12°, дождь.

В Херсоне в среду ночью будет +6°, днем +15°, пасмурно, дождь.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +6°, днем +13°, дождь.

В Запорожье температура ночью +7°, днем +15°, пасмурно, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +4°, а днем +9°, пасмурно, дождь.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +8°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +6°, днем +11°, пасмурно, дождь.

В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, +5°...+15°, дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +5°, днем +9°, дождь.

В Северодонецке - пасмурно, дождь, температура ночью +6°, днем +10°.

