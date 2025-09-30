Курс гривни к евро установлен на уровне 48,30 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 1 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,14 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 18 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,30 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 14 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,12/41,15 грн/долл., а евро - 48,30/48,32 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 30 сентября снизился на 9 копеек и составляет 41,55 гривни за доллар, а курс евро снизился на 5 копеек и составляет 48,80 гривни за евро.

При этом продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,95 гривни, а евро - по курсу 47,80 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 14 копеек - до 41,55 гривнм за доллар, а продать американскую валюту можно по среднему курсу 41,13 гривни за доллар.

К тому же средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 48,85 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 48,20 гривни за евро.

