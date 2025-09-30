Один из сценариев предусматривает до отвоевания или дипломатическое возвращение оккупированных территорий.

Есть два возможных сценария завершения войны в Украине - финский или азербайджано-армянский. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Оbozrevatel.

"У меня есть только бессрочный оптимистический сценарий. Украина выживает в этой войне как государство, выходит из нее более сильной, окровавленной, но как государство, как нация сильнее, возвращается в Западный мир, откуда мы были украдены 300 лет назад, без части территорий, но и без юридического признания потери этих территорий", - отметил он.

Далее, по словам Кулебы, запускаются два возможных пути развития событий. Первый - условно финский или датский.

Он напомнил, что Дания в XIX веке потеряла Шлезвиг и Гольштейн, большую территорию на границе с Пруссией, которая ее аннексировала.

"Дания смирилась с этим и сказала: окей, строим на том, что есть, и построила успешную страну. Финляндия проиграла войну СССР. Финляндия сказала: очень обидно, мы потеряли, но окей, мы смирились, и мы строим нормальную страну в границах, которые есть. Еще раз подчеркиваю (поскольку у нас сейчас все вырывается и превращается в громкие заголовки): я не сторонник этого сценария, но это исторические примеры, когда народ и элита принимают такое решение", - пояснил дипломат.

Второй сценарий развития, как отметил Кулеба, будет заключаться в том, что мы будем двигаться по условному азербайджано-армянскому алгоритму: готовиться к отвоеванию или дипломатическому возвращению этих территорий. Он рассказал:

"Потратим на это десятилетия и дождемся момента, когда сможем эти территории вернуть. Мы гораздо сильнее, чем кажется. И доказали, что ничего невозможного не бывает. Поэтому вопрос будет только в том, кто эффективнее использует время после прекращения огня".

В то же время, по мнению экс-министра, надо говорить о границе 1991 года, унаследованной от Советского Союза, как государственной безальтернативной границе Украины.

Он напомнил, что есть легендарная карта УНР, физическая карта Украины, где наша граница глубоко заходит не только на территорию современной России, но и современной Польши, и современной Беларуси, и современной Молдовы.

"Но в 1991-м было воспринято, что тогдашняя граница - это и есть Украина. Я не вижу в обществе на самом деле серьезного спроса на эти представления о Большой Украине. Соответственно, нет смысла строить политику вокруг этого, не стоит отвлекаться от гораздо более насущных вопросов развития Украины", - сказал Кулеба.

Война в Украине - мнение Зеленского

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский исключает вариант того, что границы Украины будут меняться. Он подчеркнул, что границы Украины определены в Конституции, и эти границы всем известны, потому что признаны всеми странами в мире и международным правом.

При этом он допустил, что именно отталкиваясь от текущей линии соприкосновения, можно попытаться перейти к дипломатическому треку, потому что именно на уровне лидеров можно согласовать введение режима прекращения огня.

По убеждению Зеленского, команды стран могут начать работу по плану по прекращению войны. Он считает это возможным, однако подчеркивает важность одного условия.

