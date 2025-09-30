Resident Evil Requiem будет страшнее, чем Village, уверяют разработчики.

На Tokyo Game Show геймдиректор Resident Evil Requiem Коси Наканиси и продюсер Масато Кумазава рассказали IGN, что новая часть серии будет ближе к хоррору, чем Village. По крайней мере, им так кажется.

По словам Наканиси, франшиза всегда балансировала между двумя направлениями - Resident Evil 2 и Resident Evil 4:

"RE7 была в духе RE2 и вернула хоррор. Village мы сделали более динамичной, ближе к RE4. Но если бы мы продолжили двигаться в этом направлении, пришлось бы усиливать экшен и в итоге пришли бы к RE5 и RE6. Это хорошие игры, но фанаты посчитали, что там почти не осталось ужаса. Поэтому в Requiem мы вернулись к линии RE2".

Разработчики признаются, что с каждым разом создавать хоррор становится сложнее, команда уже не понимает, действительно ли её игры пугают: "Мы не знаем, страшные ли они, пока не получим отзывы".

Видео дня

Некоторые идеи в Capcom пришлось отсеять. Авторы хотели показать серьёзную травму героини Грейс, вплоть до потери ноги, но в итоге отказались от этого варианта.

Ранее мы рассказывали, что разработчики Resident Evil 9 опровергли фанатские теории про загадочного персонажа в капюшоне. По словам Коси Наканиси и Масата Кумазава, этот персонаж - полностью новый для серии.

