Следствие проверяет возможную причастность судей к принятию решений, которые в период полномасштабной войны РФ против Украины позволили перевести 6 млн грн дочерней структуре российского концерна "Ростех".

Против судьи Оксаны Лаченковой, матери блогера Игоря Лаченкова, и еще трех судей открыто уголовное производство за служебную халатность (ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса). Это произошло после заявления общественной организации "СПРОТИВ".

Следствие проверяет возможную причастность судей к принятию решений, которые в период полномасштабной войны РФ против Украины позволили перевести 6 млн грн от украинского оборонного предприятия "Южмаш" дочерней структуре российского военно-промышленного концерна "Ростех". Этот концерн обеспечивает армию РФ оружием, которое используется для атак на Украину.

10 февраля 2025 года ОО "СПРОТИВ" подала в Шевченковский районный суд г. Днепр заявление о совершении уголовного преступления судьей Оксаной Лаченковой и другими судьями.

В документе отмечалось, что судьи Апелляционного суда Днепропетровской области Лаченкова А.В., Варенко О.П., Городничая В.С., а также судья Красногвардейского райсуда г. Днепра Дубижанская Т.А. своими решениями по делу № 204/7079/16-ц фактически легализовали финансирование врага, что может содержать признаки служебной халатности.

Согласно ч. 1 ст. 214 УПК Украины, следователь или прокурор обязаны немедленно внести такие сведения в ЕРДР, однако этого не было сделано.

25 февраля и 6 марта этого года руководитель ОО "СПРОТИВ" Мария Барабаш подала жалобы на бездействие УСБУ в Днепропетровской области из-за отказа регистрировать уголовное правонарушение.

После ряда отказов и самоотводов судей 1 июля 2025 года следственный судья Шевченковского райсуда г. Днепра Куцевол В.В. удовлетворил жалобу и обязал УСБУ внести соответствующие данные в ЕРДР.

В результате, 17 июля этого года, Управление СБУ в Днепропетровской области зарегистрировало уголовное производство № 22025040000001184 по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 367 УК. Это подтверждено выпиской из Единого реестра досудебных расследований, который 18 сентября 2025 года предоставила Днепропетровская областная прокуратура.

Напомним, еще в 2017 году Апелляционный суд Днепропетровской области подтвердил решение, по которому "Южмаш" должен был выплатить 6 млн грн российской компании "Илюшин Финанс Ко".

Последняя входит в корпорацию "Ростех", которая является ключевым элементом военно-промышленного комплекса России. Согласно данным реестра судебных решений, председательствовала в этом деле судья Оксана Лаченкова - мать блогера Игоря Лаченкова, известного своей связью с Офисом президента.

Украинский суд имел все основания отказать в исполнении арбитражного решения, однако этого не сделал. Коллегия судей приняла его единогласно, без отдельных мнений, фактически направив миллионы гривен в руки врага. В 2023 году Оксана Лаченкова была уволена из апелляционного суда.

Кроме того, как сообщалось ранее, к блогеру Игорю Лаченкову подала судебный иск журналистка Светлана Крюкова. Похожие иски получили и другие блогеры - Роман Синицын (Балан) и Евгений Пронин.