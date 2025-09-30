Он продолжает повторять нарративы российской пропаганды.

Российский певец Олег Газманов, который активно поддерживает незаконную войну против Украины, назвал Киев "самым русским" городом.

В опросе российского блогера о том, какие вещи и люди являются "самыми русскими", заслуженный артист страны-агрессора не смог обойтись без пропагандистских ответов.

Газманов приписал россиянам украинский борщ и Киев, а наиболее российским автомобилем назвал танк. Также он сказал, что наиболее российским лидером сегодня является кремлевский правитель Путин.

В комментариях также обратили внимание на ложь и попытки говорить удобные для нынешней Российской Федерации вещи:

"Прям видно, как пытается подбирать "правильные" ответы, подходящие под реалии, чтобы лишнего ничего не сказать".

"Лапти и водка - это ваш тренд".

"Все украинское назвал. Воровал зарубежные песни, как Киркоров".

Напомним, в конце прошлого года сообщалось, что сын Газманова отрекся от него и сменил фамилию.

