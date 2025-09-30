В число профессий, где ИИ, проявил наибольший потенциал, вошли риелторы, юристы и инженеры.

OpenAI поделилась результатами нового теста GDPval, который впервые попытался оценить, насколько возможности современных ведущих ИИ-моделей близки к профессиональному уровню в экономически значимых профессиях.

Тест охватил 9 ведущих отраслей экономики и 44 профессии – от агентов по продаже недвижимости и социальных работников до медсестер, инженеров и финансовых консультантов.

Результаты показали, что лучше всего ИИ-модели проявили себя в рутинных и четко сформулированных задачах. Например, GPT-5 и его конкуренты успешно подготовили маркетинговые материалы, анализировали рынок, работали с первичной юридической документацией и обрабатывали медицинские изображения.

В число профессий, где ИИ проявил наибольший потенциал, вошли:

риелторы

юристы

инженеры

разработчики ПО

социальные работники

фармацевты

финансовые консультанты

медсестры

специалисты по клиентской поддержке.

Примечательно, что лидером теста оказался вовсе не GPT-5, а Claude Opus 4.1 от Anthropic. Он набрал лучшие оценки от отраслевых экспертов по 220 заданиям. ИИ-модель от OpenAI заняла второе место, продемонстрировав точность выполнения заданий на одном уровне с отраслевыми экспертами.

В OpenAI подчеркнули, что результаты включают только ограниченный набор задач, поэтому говорить о полном замещении профессий пока рано. Тем не менее, компания фактически признает, что искусственный интеллект уже способен выполнять часть задач быстрее и дешевле специалистов.

Ключевая проблема остается прежней – галлюцинации и ошибки, что особенно критично при использовании ИИ в науке, образовании или, например, в медицине.

С момента запуска первой версии ChatGPT в конце 2022 года, чат-бот постоянно совершенствовался. В начале августа 2025-го OpenAI представила модель нового поколения — ChatGPT 5. По словам авторов, использовать ее – словно общаться с кандидатом наук.

Ранее СМИ сообщили о массовых сокращениях айтишников по всему миру. С начала 2025 года было уволено более 50 тыс. специалистов. Причем под ударом оказались не только новички, но и опытные сотрудники с многолетним опытом работы в Google, Microsoft и Amazon.

