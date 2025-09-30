В Раде уже зарегистрирован законопроект, которым предлагается изменить систему штрафов для водителей.

С января по сентябрь 2025 года в Украине произошло более 16 тысяч ДТП с пострадавшими. При этом погибли почти две тысячи человек, что на 2,5% больше чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий во время экспертного обсуждения "Безопасность дорожного движения: чего ждать от нового политического сезона".

"У нас с января по сентябрь 2025 года произошло 16 423 ДТП с пострадавшими и погибшими. Это огромная цифра. Несколько меньше чем за аналогичный период прошлого года, но тем не менее. Хотя, если мы говорим о погибших, то к большому сожалению погибло 1 968 человек и это на 2,5% больше чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Билошицкий.

По его словам, общее количество пострадавших и травмированных во время ДТП составляет более 20 тысяч человек. Кроме того, он отметил проблему превышения скорости при движении транспортных средств на дорогах.

"За этот год мы вынесли почти полмиллиона постановлений за превышение скорости зафиксированных с помощью приборов TruCAM. Это неавтоматический режим. И около трех миллионов в автоматическом режиме. То есть суммарно это 3,5 млн привлечений к ответственности", - отметил Билошицкий.

При этом, по словам правоохранителя, именно превышение скорости остается главной причиной ДТП с жертвами.

"Напомню, что 41% от всех ДТП с пострадавшими и погибшими - это превышение скорости движения. Поэтому 340 грн, особенно если поделить на два в автофиксации - это смешно и не соответствует общественной опасности этого правонарушения", - добавил он.

Поэтому в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект, которым предлагается изменить систему штрафов для водителей. Сначала его будет рассматривать профильный комитет, после чего документ должны рекомендовать к первому чтению в парламенте.

Штрафы за нарушение ПДД - последние новости

В мае зарегистрировали законопроект №13314 об изменениях системы штрафов для водителей. В частности, предлагается отменить норму о разрешенном превышении скорости менее чем на 20 км/ч.

Также предлагается за превышение более чем на 10 км/ч штраф в 340 грн, на 20 км/ч - 680 грн, на 30 км/ч - 1 360 грн, на 40 км/ч - 1 700 грн, на 60 км/ч - 2 720 грн, на 80 км/ч - 3 400 грн.

Кроме того, среди предложений есть наказание за превышение скорости, повлекшее создание аварийной обстановки, лишением права управления на срок от 6 месяцев до 1 года.

В январе сообщалось, что дорожные камеры начали выписывать штрафы владельцам транспортных средств за отсутствие страховки на авто. Однако первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий тогда опроверг это, отметив, что пока нет законодательных оснований для применения системы автофиксации в отношении именно этого правонарушения.

