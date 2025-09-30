Марк Эллис отмечает, что спецтрибунал для расследования преступлений российского диктатора Владимира Путина хотя и имеет недостатки, но в итоге он будет эффективным.

Пока российский диктатор Владимир Путин остается у власти, трибунал не сможет его преследовать. Впрочем, у таких преступлений нет срока давности, и международное правосудие всегда играет в долгую.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал Марк Эллис, исполнительный директор Международной ассоциации адвокатов и эксперт по международному праву.

Он отметил, что сам по себе факт согласия на создание трибунала, пусть даже в его начальной форме, уже стал серьезным шагом. Еще должно быть проведено много работы, чтобы он заработал полноценно.

"Создание трибунала сопровождалось сложными политическими переговорами в рамках основной группы примерно из 40 стран. Как и в любом подобном процессе, пришлось идти на компромиссы. Это не идеальный трибунал, но он будет эффективным", - сказал эксперт.

Эллис отметил, что одним из самых спорных вопросов во время переговоров стала проблема иммунитета главы государства. Некоторые страны выступили против его признания, указывая на то, что Международный уголовный суд и трибуналы, созданные Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, такого иммунитета не признают.

"И это правильно. Если бы трибунал был по-настоящему международным, он, возможно, также мог бы игнорировать этот принцип. Но политическая реальность оказалась другой", - отметил он.

Так, рассказал исполнительный директор, хотя "жесткое" ядро стран сопротивлялось признанию иммунитета главы государства, ключевые государства - особенно из G7 - настаивали на этом. "Они ясно дали понять, что не будут поддерживать трибунал в противном случае. Их беспокоила не только перспектива изменения основ международного обычного права, но и возможность того, что подобный трибунал может создать прецедент против их собственных лидеров", - пояснил Эллис.

Он добавил, что "окончательный компромисс закреплен в уставе". "С одной стороны, в статье 4 заявляется, что трибунал не признает личного иммунитета. С юридической точки зрения это звучит четко. Но на практике устав препятствует возбуждению дел против членов так называемой "тройки". Если против такого лица будет запрошено обвинительное заключение, судья на стадии досудебного производства будет обязан приостановить процесс", - отметил эксперт.

То есть де-юре трибунал отвергает иммунитет главы государства, но де-факто - поддерживает его. "Этот компромисс означает, что до тех пор, пока Владимир Путин остается у власти, трибунал не сможет его преследовать. Группы гражданского общества критиковали это, но я - нет. Такова политическая реальность создания подобного трибунала", - сказал Эллис.

Так, замечает он, возникает вопрос, стоит ли вообще отказаться от трибунала только потому, что он пока не может привлечь Путина к ответственности. "Мой ответ - нет. Трибунал все равно дает возможность проводить расследование, готовить материалы дел и выносить обвинительные заключения. Было бы лучше, если бы трибунал отвергал иммунитет главы государства и де-юре, и де-факто? Конечно, конечно. Но с учетом обстоятельств достигнутый результат все же является значительным достижением", - подчеркнул эксперт.

На вопрос о том, что Путин будет сидеть в своем кресле до самой смерти и в тюрьме так и не окажется, Эллис подчеркнул, что бывший президент Ирака Саддам Хусейн "тоже никогда не думал, что его привлекут к ответственности".

"Я жил в бывшей Югославии и могу вас заверить, что Слободан Милошевич никогда не верил, что его сместят. То же самое касается Чарльза Тейлора и Омара аль-Башира из Судана, которые наверняка не ожидали своего падения", - добавил он.

Эксперт подчеркнул, что история полна подобных примеров, когда лидеры верили, что они неподвластны изменениям, а потом оказывалось, что это не так. "Согласен, трудно представить народное восстание в России, которое свергнет Владимира Путина. Если смотреть на вещи реально, в Гааге он в ближайшее время не окажется - ни по ордеру Международного уголовного суда, ни через какой-то спецтрибунал. Но у этих преступлений нет срока давности, и международное правосудие всегда играет в долгую", - сказал Эллис.

Так, отметил он, необходимо продолжать двигаться вперед "в надежде, что однажды Путин лишится иммунитета". "Я лично верю, что этот день наступит. Я не до конца убежден, что он умрет на своем посту, так и не представ перед судом", - отметил эксперт.

Спецтрибунал для Путина - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее Украина и Совет Европы подписали соглашение о создании специального трибунала по преступлениям России и Путина. К работе над созданием спецтрибунала присоединились 39 государств, Европейский Союз и Совет Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что "Гаага ждет виновников", и что трибунал дает настоящий шанс обеспечить справедливость за преступление агрессии.

Издание Forbes отмечало, что угрозы России начать войну против любой страны, которая решит арестовать Путина за военные преступления на основании ордера, выданного МУС, нарушают Устав ООН. Также звучали провокационные заявления о том, что штаб-квартира МУС в Гааге может быть уничтожена российскими ракетами.

