Сейчас единственный возможный вариант для Украины - запускать эти ракеты с наземных пусковых установок.

Последние 20 лет крылатая ракета Томагавк существовала в двух исполнениях - воздушного и морского базирования. Об этом рассказал Михаил Люксиков, главный редактор "Милитарного" в эфире на Radio NV.

Он пояснил, что сейчас в Украине нет ни авиационных, ни морских носителей, которые были бы способны запускать эти ракеты. Также он отметил, что о передаче носителей этих ракет речь не идет.

"Скорее всего, речь идет о возможности наземного пуска. Здесь ситуация довольно технически сложная, ведь еще во времена существования Советского Союза он договорился с Соединенными Штатами по ограничению так называемой гонки вооружения, которая включала, в частности, пункт о ракетах средней малой дальности. По которой что Советский Союз, что Соединенные Штаты утилизировали свои наземные комплексы с дальностью от 500 до 2 000 км", - сказал Люксиков.

Эксперт добавил, что пусковые установки для "Томагавков" были утилизированы Соединенными Штатами еще в 80-х годах прошлого столетия. И до недавнего времени к восстановлению этой программы Вашингтон не возвращался.

"Однако, при предыдущем президентстве Трампа Соединенные Штаты вышли из этого соглашения из-за нарушения Россией именно договора о ракетах средней дальности. Тогда говорилось, что россияне нарушили это соглашение, разработав комплекс "Искандер-К" для запуска крылатых ракет, дальность которых превышает оговоренные в ограничении о ракетах средней дальности. Соответственно, Россия получила такое средство, которое сейчас задействовано в ударах по территории Украины", - добавил Люксиков.

Эксперт отметил, что Соединенные Штаты упустили время и не так давно возобновили работу по созданию наземных пусковых установок для крылатых ракет "Томагавк".

"По состоянию на сейчас есть одна точно или две пусковые установки Тайфун... Плюс для нужд морской пехоты разрабатывался другой комплекс также с этой возможностью. Однако фактически на уровне Соединенных Штатов это единичные образцы", - отметил Люксиков.

Ракеты "Томагавк": что известно

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Трампа рассматривает возможность передачи Украине крылатых ракет Томагавк. В то же время он отметил, что окончательное решение в этом вопросе будет принимать американский президент.

Также рассмотрение передачи Украине этих ракет подтвердил и спецпредставитель Трампа в Украине и России Кит Келлог. Он также отметил, что рассматривается и возможность предоставления Украине права на использование этих ракет для ударов вглубь территории РФ.

