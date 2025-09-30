В православный праздник сегодня по народным поверьям осень встречается с зимой.

1 октября по новому церковному календарю православные в Украине отмечают светлый праздник - Покров Пресвятой Богородицы. также в этот день чтят чудотворный образ Божией Матери "Ласковая Станиславская". Рассказываем, какие традиции и приметы связаны с этим днем, и какой сегодня церковный праздник по старому стилю.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

1 октября (дата в старом календаре - 14 октября) в православных храмах отмечают великий праздник - Покрова Пресвятой Богородицы. В этот же день вспоминают чудотворный образ Божией Матери "Ласковая Станиславская".

Икона Богородицы "Ласковая Станиславская" XVII-XVIII веков на протяжении двух столетий хранилась в городе Станиславе (ныне Ивано-Франковск) и считалась его небесной покровительницей. Впервые о том, что она чудотворная стало известно в августе 1742 года, когда "темноликая" Богородица с младенцем на руках заплакала. К образу Божией Матери стали идти за исцелением, и он прославился многочисленными чудесами.

После Второй мировой войны оригинал иконы вывезли в Польшу. В Ивано-Франковске осталась ее освященная копия, которую также почитают как чудотворную - она хранится в церкви Иоанна Крестителя. Известны случаи исцеления от тяжелых недугов возле этой иконы, в том числе от онкологических и психологических заболеваний.

Какой церковный праздник сегодня по новому стилю отмечают еще:

вспоминают апостола от 70-ти Ананию;

преподобного Романа Сладкопевца, диакона;

мученика Домнина Солунского;

преподобномученика Михаила, игумена Зовийского и с ним еще 36 преподобномучеников;

преподобного Иоанна Кукузеля, песнеписца;

отмечают празднование на честь хитона Господнего и Столба Животворящего;

чтят Люблинскую, Касперовскую, Гербовецкую, Барскую иконы Божией Матери.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник в старом календаре - 1 октября вспоминают святую мученицу Ариадну Фригийскую.

О чем помолиться, что нужно и что сегодня нельзя делать

Покрову считают особенным праздником - все молитвы этого дня будут услышаны. В храмах в это время проходят торжественные богослужения, начинавшиеся ещё с всенощных бдений. Верующие обращаются к Богородице с просьбами о заступничестве в бедах, просят исцелить от болезней, защитить от врагов и дать семейного благополучия. Девушки традиционно просят о замужестве.

Особое почитание связано и с иконой Божией Матери "Ласковая Станиславская" - у образа молятся о здоровье, даровании детей и счастье в семье.

В народе праздник получил название Покров, он символизирует встречу осени и зимы - к этой дате обычно выпадал первый иней, а с деревьев опадали листья. Поэтому говорят: "Покров кроет землю то листом, то снегом".

С праздником связано также завершение сельскохозяйственного года – к этому времени следует закончить все работы на поле и огороде и приготовиться к зиме. С Покровы начинается свадебная пора – считается, что браки, заключенные на Покров, самые крепкие.

По традиции в этот день принято накрывать щедрый стол - готовят мясные и рыбные блюда, выпечку, которыми угощают близких, соседей и помогают нуждающимся. Также на Покрову принято идти в лес за рыжиками и груздями - считается, что после праздника грибов уже не будет.

Церковь в праздник напоминает о том, что нужно избегать ссор, осуждений, зависти и жадности. Нельзя отказывать тем, кто обращается за поддержкой. Запрещено унывать, ведь Покров - это время радости, благодарности и надежды на заступничество Богородицы.

В народе в этот день также существует ряд запретов и ограничений:

нельзя заниматься тяжелым трудом и повседневными делами;

запрещено резать, копать, рубить дрова;

не следует делать уборку, браться за стирку и рукоделие;

нельзя давать пустые обещания или клятвы - это к неудачам и болезням.

Все заботы нужно выполнить накануне, чтобы встретить праздник в чистоте и порядке. Исключение есть лишь для приготовлений на праздничный стол.

Также, согласно поверьям, девушкам в этот день нельзя отказывать сватам по примете, замуж они выйдут не раньше, чем через три года. Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы 14 октября

По приметам дня ориентируются, какими будут осень и зима:

день солнечный и теплый - осень будет долгой;

дождь сегодня - завтра ждите ясной погоды;

ветер восточный или южный - к мягкой зиме;

береза еще в листьях - зимой будет много снега;

снег на Покров - будет снежное Рождество.

Самая известная примета дня гласит: какая Покрова - такая и вся зима.

