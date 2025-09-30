1 октября по новому церковному календарю православные в Украине отмечают светлый праздник - Покров Пресвятой Богородицы. также в этот день чтят чудотворный образ Божией Матери "Ласковая Станиславская". Рассказываем, какие традиции и приметы связаны с этим днем, и какой сегодня церковный праздник по старому стилю.
- Какой сегодня церковный праздник в Украине
- О чем помолиться, что нужно и что сегодня нельзя делать
- Приметы 14 октября
Какой сегодня церковный праздник в Украине
1 октября (дата в старом календаре - 14 октября) в православных храмах отмечают великий праздник - Покрова Пресвятой Богородицы. В этот же день вспоминают чудотворный образ Божией Матери "Ласковая Станиславская".
Икона Богородицы "Ласковая Станиславская" XVII-XVIII веков на протяжении двух столетий хранилась в городе Станиславе (ныне Ивано-Франковск) и считалась его небесной покровительницей. Впервые о том, что она чудотворная стало известно в августе 1742 года, когда "темноликая" Богородица с младенцем на руках заплакала. К образу Божией Матери стали идти за исцелением, и он прославился многочисленными чудесами.
После Второй мировой войны оригинал иконы вывезли в Польшу. В Ивано-Франковске осталась ее освященная копия, которую также почитают как чудотворную - она хранится в церкви Иоанна Крестителя. Известны случаи исцеления от тяжелых недугов возле этой иконы, в том числе от онкологических и психологических заболеваний.
Какой церковный праздник сегодня по новому стилю отмечают еще:
- вспоминают апостола от 70-ти Ананию;
- преподобного Романа Сладкопевца, диакона;
- мученика Домнина Солунского;
- преподобномученика Михаила, игумена Зовийского и с ним еще 36 преподобномучеников;
- преподобного Иоанна Кукузеля, песнеписца;
- отмечают празднование на честь хитона Господнего и Столба Животворящего;
- чтят Люблинскую, Касперовскую, Гербовецкую, Барскую иконы Божией Матери.
Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник в старом календаре - 1 октября вспоминают святую мученицу Ариадну Фригийскую.
О чем помолиться, что нужно и что сегодня нельзя делать
Покрову считают особенным праздником - все молитвы этого дня будут услышаны. В храмах в это время проходят торжественные богослужения, начинавшиеся ещё с всенощных бдений. Верующие обращаются к Богородице с просьбами о заступничестве в бедах, просят исцелить от болезней, защитить от врагов и дать семейного благополучия. Девушки традиционно просят о замужестве.
Особое почитание связано и с иконой Божией Матери "Ласковая Станиславская" - у образа молятся о здоровье, даровании детей и счастье в семье.
В народе праздник получил название Покров, он символизирует встречу осени и зимы - к этой дате обычно выпадал первый иней, а с деревьев опадали листья. Поэтому говорят: "Покров кроет землю то листом, то снегом".
С праздником связано также завершение сельскохозяйственного года – к этому времени следует закончить все работы на поле и огороде и приготовиться к зиме. С Покровы начинается свадебная пора – считается, что браки, заключенные на Покров, самые крепкие.
По традиции в этот день принято накрывать щедрый стол - готовят мясные и рыбные блюда, выпечку, которыми угощают близких, соседей и помогают нуждающимся. Также на Покрову принято идти в лес за рыжиками и груздями - считается, что после праздника грибов уже не будет.
Церковь в праздник напоминает о том, что нужно избегать ссор, осуждений, зависти и жадности. Нельзя отказывать тем, кто обращается за поддержкой. Запрещено унывать, ведь Покров - это время радости, благодарности и надежды на заступничество Богородицы.
В народе в этот день также существует ряд запретов и ограничений:
- нельзя заниматься тяжелым трудом и повседневными делами;
- запрещено резать, копать, рубить дрова;
- не следует делать уборку, браться за стирку и рукоделие;
- нельзя давать пустые обещания или клятвы - это к неудачам и болезням.
Все заботы нужно выполнить накануне, чтобы встретить праздник в чистоте и порядке. Исключение есть лишь для приготовлений на праздничный стол.
Также, согласно поверьям, девушкам в этот день нельзя отказывать сватам по примете, замуж они выйдут не раньше, чем через три года. Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.
Приметы 14 октября
По приметам дня ориентируются, какими будут осень и зима:
- день солнечный и теплый - осень будет долгой;
- дождь сегодня - завтра ждите ясной погоды;
- ветер восточный или южный - к мягкой зиме;
- береза еще в листьях - зимой будет много снега;
- снег на Покров - будет снежное Рождество.
Самая известная примета дня гласит: какая Покрова - такая и вся зима.