Базой для перспективного самолета может стать стратегический бомбардировщик Northrop Grumman B-21 Raider.

Воздушные силы США изучают, может ли большой самолет-невидимка типа "летающее крыло", вооруженный десятками ракет класса "воздух-воздух", стать элементом сил воздушного превосходства. Об этом сообщает Air & Space Forces Magazine.

Самолет могут создать на базе стратегического бомбардировщика Northrop Grumman B-21, но концепция находится на ранней стадии, так что другие подрядчики могут получить шанс на работу из-за ограниченных мощностей Northrop Grumman в производстве B-21.

Неизвестно, будет ли самолет пилотируемым. Стоит сказать, что идею беспилотного или опционально-пилотируемого варианта B-21 Raider вынашивают уже давно, поэтому в данном случае возможны разные варианты.

Сама концепция "летающего арсенала" предполагает использование пилотируемых истребителей, таких как F-22 и F-35, а также, возможно, беспилотных ведомых Collaborative Combat Aircraft, которые бы выявляли воздушные цели, которые затем сбивал бы сверхмощный стелс-самолет.

Новая концепция уже сейчас сталкивается с трудностями - аналитики говорят о недостатке ракет класса "воздух-воздух" для существующих истребителей, таких как F-22 и F-35.

Последнее не добавляет шансов на появление "летающего арсенала". В то же время перспектива войны с Китаем и стремительное развитие его авиационных возможностей может побудить США начать выпускать больше ракет.

Новые американские истребители

Ранее стало известно, что Boeing начал производство истребителя шестого поколения F-47. Как сообщалось, он может иметь боевой радиус в более 1800 км и сможет развивать скорость около 2450 км/ч.

Напомним также, что недавно компания Northrop Grumman представила концепт палубного истребителя шестого поколения F/A-XX.

Специалисты обратили внимание на то, что самолет похож на YF-23 - проект многоцелевого истребителя пятого поколения, который совершил первый полет в далеком 1990-м.

