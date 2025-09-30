Спецпредставитель США назвал войну, которую ведет российский диктатор, "невыигрышной" для него в долгосрочной перспективе.

По мнению специального представителя президента США по вопросам Украины Кита Келлога, российский диктатор Владимир Путин осознает, что он не сможет выиграть войну с Украиной. Об этом Келлог сказал во время Варшавского форума безопасности, пишет The Guardian.

"Я думаю, что, видимо, в глубине души он (Путин, - ред.) понимает, что не может выиграть это (войну, - ред.). Это невыигрышная битва для него в долгосрочной перспективе. Этого не произойдет", - заявил спецпредставитель.

Также Келлог высказал свою позицию относительно нарушения российскими самолетами и дронами воздушного пространства стран НАТО. Фактически он поддержал идею о том, что российские цели в случае их вторжения в воздушное пространство Альянса нужно сбивать.

"Учитывая то, как вы реагируете на нечто подобное, из военного опыта, я бы сказал, что иногда вы повышаете то, что называется уровнем риска, чтобы это сделать. Я приведу вам хороший пример... Несколько лет назад, в 2015 году, россияне приказали вторгнуться российским истребителем в воздушное пространство Турции. Что сделали турки? Они его сбили", - отметил спецпредставитель.

Он согласился, что это опасно, и добавил: "Но иногда нужно спросить себя: куда дальше двигаться?.."

Кроме того, Келлог высказался относительно того, возможно ли организовать трехстороннюю встречу между президентами Украины, США и России. По его мнению, это станет возможно, когда цена войны для РФ станет "непомерно дорогая". Он сказал, что Украина уже достигает прогресса в этом вопросе, ударяя по нефтеперерабатывающим заводам, "что сократило добычу нефти на 20%".

Келлог отметил, что Россия "является нефтедержавой", и если забрать у нее "нефтедоллары", то "у них возникнет огромная проблема".

"Я думаю, что все дело в Путине... и, по сути, в уровне боли, которую он готов принять... Проблема в нем, а не в Западе, и он должен принять это решение, а не Запад", - сказал спецпредставитель и напомнил о проблемах России на фронте, которые только увеличиваются, ведь, по его словам, российская армия "выносит танки из музеев, чтобы перевезти их на передовую".

Другие заявления Келлога относительно войны в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, накануне Келлог заявил, что президент США Дональд Трамп позволил Украине наносить дальнобойные удары по России. В интервью Fox News он отметил, что это решение также поддерживают представители администрации Трампа.

"Я думаю, что, прочитав то, что он сказал, а также то, что сказали вице-президент Вэнс и госсекретарь Рубио, ответ - да. Используйте возможность наносить удары на большом расстоянии", - сказал он.

Также в этом интервью Келлог объяснил позицию Трампа относительно ракет Tomahawk для Украины. Он сказал, что решение о передаче еще не принято, однако оно находится исключительно в компетенции президента США.

Впоследствии спецпредставитель дистанцировался от своих предыдущих комментариев о передаче ракет Tomahawk Украине. Келлог подчеркнул, что говорил только о публичных заявлениях и не имеет внутренней информации о процессе принятия решения или о его итогах. Однако он отметил значимость ракет Tomahawk, назвав их "очень совершенной ракетной системой", и заявил, что если их использование будет разрешено, это "изменит динамику любого военного конфликта".

