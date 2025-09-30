Иногда для роста нужно отпустить то, что мешает двигаться вперед.

С 30 сентября 2025 года три знака Зодиака почувствуют, что жизнь начинает разворачиваться в лучшую сторону. В этот день Вселенная словно выделяет их из толпы, но путь к новому не обойдется без испытаний - квадрат Луны и Меркурия потребует смелости и готовности прощаться со старым. Это естественный процесс - через очищение мы приходим к свету, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Энергия дня подталкивает к тому, чтобы пересмотреть свои привязанности, отпустить лишнее и освободить место для счастья. Для трех знаков это станет настоящей проверкой на зрелость и решимость.

Близнецы

30 сентября аспект Луны и Меркурия активизирует ваш ум и позволит принимать решения быстро и уверенно. День наполнен возможностями, которые идеально совпадают с вашими талантами и умением анализировать.

Любые разговоры и встречи будут складываться в вашу пользу. Ваше слово приобретает особую силу, и вы ощущаете, что способны влиять на события. Это время, когда старые сомнения уходят, а будущее выстраивается благодаря вашей ясности ума.

Послание Вселенной ясно: используйте свою проницательность и не бойтесь действовать. Новый этап начинается именно тогда, когда вы решаетесь отказаться от ненужного.

Водолей

Квадрат Луны и Меркурия приносит вам, Водолеи, новые прозрения и понимание. 30 сентября вы почувствуете, что ответы приходят словно свыше, а нужные люди оказываются рядом в тот самый момент, когда требуется поддержка.

То, что раньше выглядело запутанным, наконец обретает четкие очертания. В разговорах и обсуждениях вы находите не только ясность, но и одобрение. Это поднимает настроение и укрепляет веру в себя.

Ваш ум гибок и открыт для нестандартных решений - и именно это сейчас поддерживает Вселенная. Используйте этот импульс, чтобы выйти на новый уровень.

Рыбы

Для Рыб этот день станет моментом тонких, но важных открытий. Квадрат Луны и Меркурия поможет заметить скрытые возможности в самых простых ситуациях.

Вы словно получаете внутренний знак, подтверждающий: все, что вы делаете сейчас, верно и своевременно. Это укрепляет уверенность и дает силы для новых шагов.

Интуиция и наблюдательность становятся вашими главными союзниками. Доверяя себе, вы входите в поток гармонии и поддержки, где каждое действие открывает путь к лучшему будущему.

