В сентябре этого года цены на электроэнергию в Украине упали, и это не стало неожиданностью для рынка. Об этом заявил председатель совета Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков.

"А что касается август-сентябрь, то это абсолютно естественное явление для работы энергорынка. Если летом высокие температуры, потребление было очень высокое, а у нас было лето жаркое, в целом, то в этот период, после лета, начало осени, август-сентябрь, температуры упали, но они еще не продолжались, и поэтому потребление уменьшилось", - пояснил эксперт.

Он отметил, что сентябрьский спад - это обычный сезонный эффект после летнего пика потребления, а также следствие высокой генерации, в частности солнечной.

Видео дня

"Ну это естественно, это естественно. Не надо обращать, то на металлургов, на промышленность, что цена высокая, а цена стала низкая. Теперь трейдеры говорят, ой низкая цена, караул и так далее. Для рыночной экономики это абсолютно возможно", - подчеркнул Плачков.

Напомним, по словам эксперта по энергетике Украинского института будущего Андриана Прокипа, ключевыми факторами падения цены на рынке электроэнергии стали сочетание нескольких факторов: выход из ремонтов атомных блоков, сезонное снижение спроса и рост генерации из возобновляемых источников.