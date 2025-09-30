'Украинская команда' запустила сбор ко Дню защитника на сеткомёты для защиты военных от российских дронов

Волонтерский штаб "Украинская команда" накануне Дня защитника Украины озвучил великий сбор на сеткомёты. Это эффективная защита наших бойцов от российских FPV-дронов, которые уже доказали свою эффективность на фронте. Об этом сообщается на Facebook-странице "Украинской команды".

"Завтра День защитников и защитниц Украины. Мы продолжаем собирать на сеткомёты. Они очень круто работают на передовой. Валят дроны даже на оптоволокне. Наша задача: еще больше минусовать вражеские дроны и защищать жизни наших", - сообщает "Украинская команда".

Волонтеры призывают украинцев присоединиться к сбору, чтобы помочь нашим бойцам на передовой.

"Формула проста: больше донатов – больше сеткомётов – больше битых дронов – больше спасенных жизней наших защитников! Присоединяйся к сбору! Защитим тех, кто защищает нас!", - призывают в "Украинской команде".

Присоединиться к сбору:

Приватбанк https://shorturl.at/UKctj

Монобанк https://send.monobank.ua/jar/43vWdpNtGg

💳 Номер карты банки: 4874 1000 2822 1565

UAPay https://payment.uapay.ua/i/5a3ce07b-298b-44d8-a4a0-9edf02c87d00