Адвокаты уверяют, что он изменился.

Прокуратура призывает федеральный суд в Нью-Йорке приговорить музыкального магната Шона "Diddy" Комбса к более чем 11 годам заключения по связанным с проституцией обвинениям.

Как информирует The Independent, в представлении о назначении наказания прокуроры приводят письма от некоторых его обвинителей, которые описывают, как их жизнь была испорчена из-за насилия, требований и страха перед возможным освобождением Комбса:

"Преступления, за которые он был осужден, являются серьезными и заслуживают наказания в виде лишения свободы на срок более десяти лет".

Они указывают, что Комбс не раскаялся, хотя во время суда и признавал некоторые акты жестокости и злоупотребления. Но теперь, по словам обвинения, он пытается переложить вину на жертв.

Комбс находится под стражей по обвинению в организации "оплачиваемых сексуальных контактов" с привлечением мужчин, которые перевозились через границы штатов для встреч в отелях или частных резиденциях.

Адвокаты защиты просят суд ограничиться сроком не более 14 месяцев, ссылаясь на условия содержания Комбса и его якобы положительные изменения во время пребывания в заключении. Приговор должен быть вынесен в пятницу.

Дело P. Diddy

Судебный процесс против Шона Комбса начался в сентябре 2024 года в Южном округе Нью-Йорка.

Против него выдвинули ряд серьезных обвинений: организация проституции, транспортировка лиц через границы штатов для сексуальных актов, сексуальное принуждение, торговля людьми и сговор в рамках рэкетирских схем.

В июле его признали виновным по двум пунктам по транспортировке людей с целью проституции, однако оправдали по самым тяжелым обвинениям - в сговоре с целью рэкета и принудительной сексуальной торговли, которые могли бы означать пожизненное заключение.

Во время процесса несколько бывших партнерш Комбса дали показания о насилии, принуждении и давлении, среди них - певица Касси Вентура, которая рассказала об угрозах, физических издевательствах и полном контроле над ее жизнью и карьерой.

Судья отказал в освобождении Комбса под залог как во время процесса, так и после приговора, подчеркивая высокие риски побега и опасность для общества.

