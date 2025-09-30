При этом публиковать обычные видео на камеру в таком приложении будет нельзя.

По данным источников издания Wired в OpenAI, компания планирует выйти на рынок коротких видео, создав собственный аналог TikTok или YouTube Shorts, где весь контент будет полностью сгенерирован искусственным интеллектом.

По дизайну и структуре это будет типичное приложение с вертикальными роликами, навигацией при помощи свайпов и вкладкой с рекомендациями. Ключевое отличие в том, что публиковать обычные видео на камеру будет нельзя.

По данным Wired, пользователи могут создавать видео продолжительностью до 10 секунд, используя нейромодель Sora 2. На сегодня это один из самых мощных ИИ-инструментов для преобразования текста в видео: в отличие от конкурентов, разработка OpenAI генерирует целые видео сразу, вместо того, чтобы объединять их покадрово.

Отличительной особенностью платформы станет система проверки личности, которая позволяет пользователям подтвердить свое "сходство" (вероятно, что-то вроде виртуального аватара), а затем использовать себя в видеороликах, созданных искусственным интеллектом. Загруженный портрет смогут использовать и другие пользователи для создания своих видео

Дата выхода и название приложения пока не разглашаются. По информации источников, OpenAI сейчас тестирует приложение среди своих сотрудников. Меж тем 6 октября стартует мероприятие для разработчиков DevDay и компания наверняка подготовила к нему анонсы.

Конкурентная среда на рынке ИИ-видео быстро накаляется. На прошлой неделе Meta запустила Vibes – собственные Shorts исключительно для ИИ-видео. В свою очередь Google подтвердила, что интегрирует модель Veo 3 в YouTube.

Сам TikTok занимает более осторожную позицию. Ранее компания обновила свою политику, запретив контент, созданный нейросетями, который "вводит в заблуждение по вопросам общественной важности или вредит людям". Этот консервативный подход может дать OpenAI возможность утвердиться в качестве основной платформы для ИИ-видео.

