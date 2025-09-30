/ фото instagram.com/pamelaanderson

Известная американская актриса и модель Памела Андерсон решилась на кардинальную смену цвета волос. Как пишет журнал Parade, в новом образе икона 90-х появилась на Неделе моды в Париже. Снимки звезды сериала "Спасатели Малибу" с новой прической в Instagram опубликовал фотограф Марко Бахлер.

Светлые волосы Памелы Андерсон, возможно, претерпели множество изменений на протяжении всей ее карьеры, но именно цвет всегда выдерживал испытание временем.

Теперь же 58-летняя икона стиля стала рыжей, а ее медные волосы были подстрижены в небрежное каре с лохматой челкой. Такое преображение идеально подходит для осени, перекликаясь с оттенками корицы и каштанового цвета, которые сейчас в моде.

На Неделе моды Андресон блистала в платье цвета слоновой кости длиной до пола. Актриса, едавно ставшая лицом голливудской революции в мире красоты, отказавшись от яркого макияжа на красной дорожке, выбрала для губ легкий розовый оттенок помады, который гармонично подчеркнул ее обновленную прическу.

