Звезда посетила Неделю моды в Париже в новом образе.

Известная американская актриса и модель Памела Андерсон решилась на кардинальную смену цвета волос. Как пишет журнал Parade, в новом образе икона 90-х появилась на Неделе моды в Париже. Снимки звезды сериала "Спасатели Малибу" с новой прической в Instagram опубликовал фотограф Марко Бахлер.

Светлые волосы Памелы Андерсон, возможно, претерпели множество изменений на протяжении всей ее карьеры, но именно цвет всегда выдерживал испытание временем.

Теперь же 58-летняя икона стиля стала рыжей, а ее медные волосы были подстрижены в небрежное каре с лохматой челкой. Такое преображение идеально подходит для осени, перекликаясь с оттенками корицы и каштанового цвета, которые сейчас в моде.

Видео дня

На Неделе моды Андресон блистала в платье цвета слоновой кости длиной до пола. Актриса, едавно ставшая лицом голливудской революции в мире красоты, отказавшись от яркого макияжа на красной дорожке, выбрала для губ легкий розовый оттенок помады, который гармонично подчеркнул ее обновленную прическу.

Напомним, ранее УНИАН писал, как Памела Андерсон появилась на вечеринке Pandora в Нью-Йорке в наряде от украинского бренда Bevza и произвела настоящий фурор.

Вас также могут заинтересовать новости: