Он считает, что украинское общество тогда сделало огромную ошибку, поставив знак равенства между границами 91-го года и победой, концом войны.

Украина имела шанс в 2022 году выйти на границу 91-го года, но была сделана ошибка. Об этом министр иностранных дел Украины в 2020-2024 годах Дмитрий Кулеба сказал в интервью "Обозревателю".

Так, отвечая на вопрос, был ли в 2022 году шанс на границу 91-го года, экс-министр ответил: "Был. И общество сделало огромную ошибку, поставив знак равенства между границами 91-го года и победой, концом войны".

Он отметил, сейчас все понимают, что выход на границу 1991 года что в 2022-м, что сейчас ни при каких обстоятельствах не означал бы конца войны.

"Вот просто от слова "вообще". Конец войны наступит тогда, когда РФ откажется от идеи возвращения Украины под свой контроль. А все остальное - это война", - отметил Кулеба.

Он напомнил, что ВСУ зашли в Курскую область и контролировали территории, исторически заселенные украинцами, таким образом "превзойдя по большому счету историю с границей 91-го года".

"И что, это остановило войну? Не остановило. Я считаю, что большая ошибка 22-го года - это раскручивание ожиданий о тотальной победе. И я тоже был частью этого информационного потока. Я тоже попал в ловушку этой эйфории того, что мы выстояли. Это естественно, что мы попали в эту ловушку. Потому что когда тебе все говорят - ты умрешь, у тебя нет шансов, а ты выживаешь и доказываешь всем, что ты сильнее, а потом еще и там молниеносно освобождаешь 50% захваченной врагом территории, ну, конечно, риск впасть в эйфорию зашкаливает. И мы туда и попали. Все - и власть, и общество", - сказал Кулеба.

По его словам, тогда все работали на то, что "еще немного" и "еще немного".

"Но потом пришлось в 23-м году очень болезненно расплачиваться", - отметил Кулеба.

Границы 1991 года

Как сообщал УНИАН, весной посол в Великобритании, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечал, что Украине не стоит надеяться на возвращение границ 1991 года, поскольку у Российской Федерации есть ресурсы продолжать войну.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова вернуть оккупированные территории дипломатическим путем в будущем, если сейчас не может сделать это военным.

