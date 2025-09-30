Более 300 коммунальщиков пытаются обеспечить проезд автомобилей.

В Одессе, из-за ливня, который начался ночью, подтоплена часть улиц, отключаются светофоры, на нескольких маршрутах общественный электротранспорт прекращает курсировать или сокращает путь.

Как сообщили в мэрии Одессы, на ряде участков в разных районах города затруднено движение транспорта в связи с подтоплением. В частности, по состоянию на 09:00, движение в Киевском районе, по улицам Героев Небесной Сотни (выезд из города), Академика Глушко и т.д. движения через "озера" нет вообще.

По улицам Семьи Глодан (бывшая Ильфа и Петрова), Инглези, Химическая, Князя Ярослава Мудрого, Приморская рог Газовый переулок, Ширяевский переулок, Марсельская из-за "высокой воды" движение очень затруднено.

"Просим водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию и выбирать альтернативные маршруты с учетом ситуации на дорогах", - отмечают в мэрии.

В связи с непогодой в Одессе изменены (сокращены) маршруты троллейбусов - №10 курсирует до улицы Ришельевской, №8 - до улицы Химической. Трамваи маршрутов №№20,7,13 и 27 не курсировали вообще, впоследствии два из них возобновили работу. Однако в связи со сложными погодными условиями и как следствие - подтоплением части улиц, в городе введены временные ограничения движения по следующим адресам: ул. Балковская со стороны ул. Маловско и Пересыпского моста; ул. Инглези со стороны ул.Варненская - ул. Ивана и Юрия Лип.

Также чиновники предупреждают, что в связи с погодными условиями возможны отключения электроснабжения на светофорных объектах, которые не оборудованы блоками бесперебойного питания. По состоянию на 9.45 они уже отключены на проспекте Князя Владимира Великого угол улицы 28-й бригады имени Рыцарей Зимнего Похода, на улице Героев Крут угол Ицхака Рабина и Василия Стуса угол Мельницкой.

Как добавляется, для ликвидации последствий непогоды привлекли 45 единиц техники и более 300 коммунальщиков. Сейчас дождь, который начался ночью, продолжается. Температура воздуха +12°C.

В социальных сетях очевидцы пишут, что улица Балковская превратилась в реку, и обнародовали видео, на которых можно увидеть залитые авто.

По словам очевидцев, подтопило много других улиц, из-за высокой воды люди не могут выйти из подъездов, сложная ситуация в городе Черноморск, который недалеко от Одессы. Его жители публикуют видео, на которых машины, которые пытаются передвигаться по улицам.

Также из-за непогоды есть проблемы в других районах Одесской области. Так, по данным ДТЭК Одесские электросети, сейчас энергетики ликвидируют ее последствия. Больше всего пострадал Белгород-Днестровский район. По состоянию на 09:00 без света остается 12 901 абонентов в 16 селах и городках.

"Однако, количество клиентов может увеличиваться в течение дня", - добавили в компании.

Как писал УНИАН, Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей предупредил, что в Одессе сегодня, 30 сентября, ожидается сильный дождь, из-за чего синоптики объявили повышенный уровень опасности. Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

