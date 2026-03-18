США остановили Иран на пути к созданию 10 ядерных бомб, – сенатор Грэм

Операция летом 2025 года разрушила ядерный потенциал Ирана, но тогда она не была направлена против иранского режима, как нынешняя.

Операция США "Северный молот", проведенная в июне прошлого года, помешала Ирану изготовить "по меньшей мере 10 ядерных бомб".

Об этом сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм в сети Х. "С помощью операции "Северный молот" президент Дональд Трамп остановил получение Ираном достаточного количества обогащенного урана для изготовления как минимум 10 ядерных бомб. Иран достиг этой цели за недели, а не за годы", – написал сенатор.

Поддержка союзников

Что касается нынешней войны против Ирана, Грэм сказал, что о "воле своих союзников" можно узнать в "такие сложные времена". "ОАЭ понимают, почему США борются за то, чтобы Ормузский пролив оставался открытым, хотя США получают только 1% своей нефти через пролив. Их готовность рассмотреть идею участия в международной коалиции для защиты пролива высоко ценится", – подчеркнул Грэм.

Сенатор высказал мнение, что ОАЭ должны "быть на первом месте" среди тех, кому нужно оказать помощь для защиты от Ирана.

США и операции против Ирана

В июне 2025 года США провели спецоперацию против Ирана, после которой глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США "нанесли высокоточный удар по трем ядерным объектам в Иране – Фордо, Натанзе и Исфахану". "Мы уничтожили иранскую ядерную программу, но стоит отметить, что операция не была направлена против иранских войск или иранского народа. Эта миссия не была связана со сменой политического режима", – сказал тогда Хегсет.

Что касается нынешних ударов по Ирану, 3 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что они были необходимы, поскольку без них наращивание иранского ядерного потенциала за несколько месяцев стало бы "неуязвимым".

Он рассказал, что после ударов по ядерным объектам Ирана в июне 2025 года иранские военные и специалисты начали строительство новых объектов, включая "подземные бункеры", где могли разрабатываться баллистические ракеты и атомные бомбы.

