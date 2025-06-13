По предварительным оценкам, первый удар стал неожиданностью для Ирана как по масштабу, так и по географии.

ЦАХАЛ нанес удар по ядерной программе и потенциалу дальнобойных ракет иранского режима. В рамках первого удара были атакованы десятки военных объектов в различных районах Ирана.

В частности, под удар попали цели командного уровня, командиры, военные объекты, штабы и ядерные объекты.

ЦАХАЛ объяснил, что начал операцию из-за того, что Иран ускоряет разработку ядерного оружия и у него уже есть достаточное количество обогащенного урана для создания 15 ядерных бомб всего за несколько дней.

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Кроме того, от Ирана исходит ракетная угроза. Страна обладает тысячами баллистических ракет, и в ближайший год планирует утроить этот арсенал.

"Это представляет собой экзистенциальную угрозу, даже независимо от ядерной. Мы находимся в стратегическом окне возможностей. Пройден точка невозврата - другого выбора, кроме как действовать сейчас, нет", - отметили в ЦАХАЛе.

Операция израильской армии против Ирана продлится как минимум несколько дней, включая возможные массивные иранские ответные удары.

По предварительным оценкам, первый удар стал неожиданностью для Ирана как по масштабу, так и по географии.

Заявление властей Израиля

Израильский премьер-министр также прокомментировал операцию против Ирана. По его словам, удар был нанесен по сердцу иранской ядерной программы.

"Мы нацелились на главный объект по обогащению урана в Натанзе. Мы также нанесли удар по сердцу иранской программы по созданию баллистических ракет", - сказал он и добавил, что военные также нанесли удар по иранским ученым-ядерщикам.

По словам Нетаньяху, операция "продолжится столько дней, сколько нужно для устранения угрозы" со стороны Ирана.

Что говорят в Иране

Тем временем иранские государственные СМИ сообщили, что Израиль ударил по жилым районам Тегерана и других городов. Иранские СМИ также написали, что под удар попала штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в столице страны.

Источник Reuters в Иране сообщил о взрывах в районе завода в Натанзе. Высокопоставленный иранский чиновник также сообщил агентству, что руководство страны проводит экстренное совещание.

По данным иранских СМИ, полеты в международном аэропорту Тегерана приостановлены.

Что говорит Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон надеется на дипломатическое урегулирование и призвал Израиль не наносить удар по Ирану.

По его словам, "довольно хорошая" сделка по иранской ядерной программе близка, но удар Израиля по Ирану может уничтожить шансы на ее достижение

"Я не хочу, чтобы они вступали в конфликт, поскольку, по моему мнению, это все испортит", - высказал свое мнение Трамп.

Источники издания Axios заявили, что США говорили Израилю, что не будут принимать непосредственного участия в ударах. После начала израильских ударов госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Израиль проинформировал США об ударах по Ирану "в целях самообороны".

По данным CNN, к настоящему времени Трамп собирает экстренное совещание своей администрации в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.

Ситуация на ближнем Востоке

Вчера утром появилась информация о том, что Израиль готовится нанести удары по Ирану. Из-за этого США эвакуируют посольства.

Израиль активизировал своидействия на фоне данных о том, что Белый дом ведет переговоры с Тегераном по дипломатическому урегулированию иранской ядерной программы. Однако, по мнению Израиля, некоторые положения потенциальной сделки - в частности разрешенное обогащение урана - неприемлемыми.

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