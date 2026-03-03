Ядерный потенциал вскоре стал бы неуязвимым: Нетаньяху об ударах по Ирану

Иран с лета 2025 года начали строительство новых объектов, включая "подземные бункеры", где могли разрабатываться баллистические ракеты и атомные бомбы.

Удары СШИ и Израиля по Ирану были необходимы, поскольку без них наращивание иранского ядерного потенциала за несколько месяцев стало бы "неуязвимым".

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телекомпании Fox News. Он рассказал, что после ударов по ядерным объектам Ирана в июне 2025 года, иранские военные и специалисты начали строительство новых объектов, включая "подземные бункеры", где могли разрабатываться баллистические ракеты и атомные бомбы.

"Если бы сейчас не были приняты меры, то в будущем их уже невозможно было бы предпринять", - акцентировал Нетаньяху

Видео дня

На вопрос о том, "втянул ли Израиль президента США Дональда Трампа" в конфликт, тот рассмеялся:

"Это смешно. Трамп - самый сильный лидер в мире. Он делает то, что считает правильным для Америки".

Ситуация в Иране

США и Израиль начали наносить удары по Ирану 2 февраля, уничтожив практически все политическое и военное руководство страны.

Трамп анонсировал, что операция против Ирана займет примерно 4 недели. Сегодня госсекретарь США Марко Рубио заявил, что самые сильные удары США по Ирану еще впереди.

При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заверил, что США не собираются ввязываться в войну, которая затянется на годы. Он назвал единственную цель операции в Иране - добиться того, чтобы Тегеран "никогда не смог обладать ядерным оружием".

Вас также могут заинтересовать новости: