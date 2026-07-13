Трамп готов поддержать санкции против России, которые разрабатывал сенатор Грэм, - CNN

В Белом доме говорят, что двухпартийный законопроект в Сенате получил одобрение президента США.

Президент США Дональд Трамп поддержит принятие двухпартийного пакета санкций против России, инициатором которого был сенатор Линдси Грэм. Об этом пишет CNN со ссылкой на представителя администрации Трампа.

Указывается, что покойный сенатор годами работал над законопроектом о санкциях против РФ. При этом не исключено, что после его внезапной смерти проект будет проголосован даже быстрее.

Ранее сам Грэм и сенатор-демократ Ричард Блюменталь говорили, что администрация Трампа готова поддержать законопроект. Однако позиция самого Трампа оставалась неясной. До этого Трамп говорил, что необходима большая свобода действий при введении санкций.

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Лидер большинства в Сенате Джон Тун сказал, что сотрудничество относительно проекта продолжается, и что есть хорошие шансы на успех. Хотя пока неясно, кто из республиканцев будет ответственным за законопроект вместо Грэма.

Тун отметил, что пакет санкций имел большое значение для Грэма в последние дни жизни. "Это, безусловно, стало бы для него невероятным наследием", - добавил он.

Законопроект о санкциях против РФ

Добавим, что этот пакет санкций откроет Трампу путь к введению высоких пошлин на импорт из стран, закупающих российскую нефть, уран и природный газ. Считается, что это еще больше ослабит Россию на фоне войны с Украиной.

Смерть Линдси Грэма

Напомним, что влиятельны американский сенатор-республиканец Линдси Грэм внезапно скончался вечером в субботу, 11 июля. Ему был 71 год. Буквально за сутки до того он был в Киеве.

Грэм был одним из самых последовательных и влиятельных сторонников Украины среди американских политиков. Он активно выступал за предоставление оружия Украине и усиление санкций против России.

Предварительные выводы судебно-медицинской экспертизы свидетельствуют, что он скончался в результате разрыва аорты. А официальная причина смерти будет обнародована после проведения токсикологических и микроскопических исследований.

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