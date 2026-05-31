РФ придумала, как использовать удар по Румынии в своих интересах, – ISW

Следующий подобный инцидент может произойти в Молдове.

Кремль использует скандал с ударом "Шахеда" по многоэтажке в Румынии, чтобы снять с России ответственность за возможные удары по Молдове в будущем. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание на заявление посольства России в Молдове, сделанное после удара по Румынии. В нем российские дипломаты заявили, что молдавские власти и западные страны якобы готовят "инсценировку" события, аналогичного удару беспилотника по Румынии. Россияне, в частности, утверждали, что Кишинев якобы очень хочет спровоцировать ухудшение отношений с Москвой и поэтому пойдет на провокации.

В ISW отметили, что параллельно российские власти опровергли, что удар по многоэтажному дому в Румынии нанес именно российский дрон, и бездоказательно обвинили Украину в том, что именно украинский дрон совершил атаку на территорию НАТО.

Аналитики считают, что оба заявления в совокупности указывают на намерение Кремля снять с России ответственность за случайные или преднамеренные удары российских дронов по Молдове в будущем.

"Путин выбрал безрассудную политику, которая признает риск вторжения российских беспилотников в воздушное пространство НАТО и Молдовы приемлемым следствием российских ударов по Украине. Путин теперь, похоже, признает риск жертв среди гражданского населения в странах НАТО приемлемым следствием ударной кампании России", – говорится в отчете ISW.

Война в Украине: удар по Румынии

Как писал УНИАН, в ночь на 29 мая российский ударный беспилотник залетел в воздушное пространство Румынии и врезался в жилой многоэтажный дом в городе Галац вблизи украинской границы. Дрон попал в крышу дома, вызвал взрыв и пожар, в результате чего пострадали двое жителей.

Министерство обороны Румынии впоследствии подтвердило, что беспилотник был российского происхождения, а для его перехвата поднимали истребители F-16 и объявляли предупреждение населению через систему Ro-Alert.

Инцидент стал первым с начала полномасштабной войны случаем, когда российский дрон ранил гражданских лиц на территории страны-члена НАТО. Президент Румынии Никушор Дан созвал заседание Совета национальной безопасности, а власти страны вызвали российского посла для дачи объяснений. Позже Бухарест объявил о высылке российского генерального консула и закрытии консульства РФ в Констанце в качестве меры реагирования на атаку.

