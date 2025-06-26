Одним из результатов саммита НАТО в Гааге стало признание Российской Федерации "долгосрочной угрозой для евроатлантической безопасности". До принятия исторической резолюции с такой формулировкой премьер-министр Эстонии Кристен Михал отметил, что пока российский диктатор Владимир Путин не изменит своих целей, РФ будет угрозой для НАТО и ЕС.

Интересно, что еще в начале июня издание The Economist назвало наиболее уязвимую страну Североатлантического альянса, по которой Россия может ударить после Украины, - Эстонию. Мол, она является наименьшей из трех балтийских стран, около 200 лет находилась под контролем Российской Империи и затем СССР, имеет менее 300 км в своем самом широком месте от границы с РФ до Балтийского моря, полностью лишена "любой стратегической глубины" и имеет сплошь равнинный ландшафт, что будет способствовать интервенции. А до того, весной, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова "напомнила" Эстонии, что та должна "посмотреть на Украину и сделать вывод".

Наконец, на полях саммита НАТО в Гааге президент США Дональд Трамп предположил, что территориальные амбиции российского диктатора Владимира Путина - больше оккупации украинских территорий.

Но нужно понимать, что глава Белого дома сказал это не с учетом соответствующих данных американской разведки (мы уже неоднократно могли убедиться, что Трамп не руководствуется данными разведки), а в канве всех ключевых дискуссий, которые продолжались на саммите, в частности об увеличении оборонных бюджетов стран-участниц Альянса.

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То есть, если пытаться найти в этой фразе какую-то новизну или сенсацию, то делать этого не стоит. Кроме того, должны понимать, что в случае, если завтра Трампу поставят уточняющий вопрос в этом контексте, нельзя исключать, что он ответит: "Разве я такое говорил?". Поэтому я бы на эту ремарку американского президента вообще не обращал бы внимания.

По результатам саммита НАТО важно то, что страны-члены согласились инвестировать 5% ВВП на основные оборонные нужды, а также на расходы, связанные с обороной и безопасностью. За одним, возможно, исключением (там есть определенные нюансы относительно Испании). И все это - до 2035 года, то есть на десять лет.

С одной стороны - это большой промежуток времени, поэтому такие обязательства нынешнему политическому истеблишменту легко брать, ведь вряд ли кто-то из сегодняшних политиков-лидеров государств Альянса будет оставаться у власти столько лет.

С другой стороны, сам по себе этот процент на оборону имеет еще название "военное бремя", или "оборонное бремя".

То есть, это средства, которые забираются из других статей бюджетов, в частности социальных, таких как образование, здравоохранение и так далее. Следовательно, такое решение - политически чувствительное для любой страны. Поэтому сам по себе политический вес такого обязательства, закрепленного в итоговом коммюнике по результатам саммита НАТО, очень высок.

Что касается интересов Украины, то важно, что в эти 5% будет входить и помощь нашему государству. Должны понимать, что даже если у какой-то страны-члена НАТО есть свободные средства, то резко увеличить ими оборонный бюджет невозможно. Поэтому условие - что в этот процент будет зачисляться помощь, которая идет Украине, для некоторых представителей Североатлантического альянса, скажем так, интересный и даже выгодный вариант.