Украина работает с Европой над созданием собственной антибаллистической системы, – Зеленский

Это также соответствует приоритетам США, отметил президент.

Европе и Украине необходимо более оперативно двигаться к созданию собственной противоракетной системы. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместной встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает корреспондент УНИАН.

"Мы уже сотрудничаем с несколькими странами – Францией, Норвегией, Германией, Швецией, Данией, Италией и другими партнерами – над созданием европейских противоракетных сил. Это очень сложный проект, но он крайне необходим", – сказал глава страны.

Он добавил, что сейчас Украина также ведет переговоры с администрацией Трампа о получении лицензии на производство Patriot либо в Украине, либо совместно с партнерами по НАТО.

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"Это абсолютно разумный путь для увеличения нашей совместной силы. Это совпадает с нынешним курсом президента США на то, чтобы Европа могла больше делать сама для своей защиты. Мы будем и в дальнейшем сосредоточены на этом. Я благодарен всем партнерам, которые помогают доносить все послания до Америки о том, что мы в Европе можем производить то, что поможет и Европе, и Америке", – добавил Зеленский.

Собственная антибаллистика: что известно

Ранее аналитики отмечали, что для создания антибаллистики Украине необходима кооперация с европейскими производителями вооружения. Отмечалось, что в этом случае речь может идти не о создании системы с нуля, а об интеграции уже имеющихся систем.

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