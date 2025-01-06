Румынию снова лихорадит. В ноябре 2024 года "черным лебедем" президентской избирательной кампании, который неожиданно ворвался в группу лидеров, стал "независимый кандидат" (самовыдвиженец, которого не поддерживала ни одна партия) Келин Джорджеску. После этого действующий президент Клаус Йоханнис рассекретил разведданные, из которых следовало, что для популяризации Джорджеску масштабную кампанию в социальных сетях провела Россия. Опираясь на это, в начале декабря Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов, на которых Джорджеску обошел других кандидатов, получив около 23% голосов.

Но не успели улечься страсти вокруг этого события и только началось обсуждение новых дат проведения президентских выборов, кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску объявил, что приостанавливает свое участие в кампании. При этом, обвинив коалиционные партии PSD, PNL и UDMR в том, что они оставили его без поддержки. В частности он заявил: "Если они снова хотят видеть меня кандидатом, пусть сами меня ищут" и "Я не отступаю, но считаю, что мы должны быть порядочными и серьезными людьми".

Формальным поводом для приостановления стало возмущение тем, что до сих пор не было единогласного одобрения его кандидатуры со стороны лидеров коалиции. Напомню, коалиция (PSD, PNL, UDMR и группа национальных меньшинств) согласовала Антонеску как общего кандидата на президентских выборах. И это было зафиксировано в протоколе, подписанном 23 декабря. Однако лидеры партий еще не провели голосование в руководящих органах, что вызвало сомнения относительно единства поддержки. При этом Антонеску подчеркнул, что готов продолжить участие в избирательной гонке, если коалиция решит все вопросы и примет решение.

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Похоже, Крин Антонеску не хочет быть на выборах чисто статистом, а хочет реального влияния и полномочий. Поэтому готов на этом фоне сыграть в "пан или пропал".

Вот только сработает ли такая стратегия? Он призвал коалицию немедленно объявить дату выборов, предоставить гарантии демократии и определить свою позицию по кандидатуре и подчеркнул, что не собирается отступать, но не будет "резервным вариантом".

Конечно, это снова меняет расклад на предстоящих выборах. Далеко не все избиратели проевропейского спектра были в восторге от кандидатуры Крина Антонеску. Теперь и подавно - коалиция демонстрирует недостаток единства. Можно предположить, что недостаток единства продемонстрирует и ее избиратель. С одной стороны, это открывает окно возможностей для независимого кандидата, популярного мэра Бухареста Никушора Дана. С другой стороны, кто знает, хватит ли ему голосов для убедительной победы.

Зато, почувствовав слабость коалиции, могут мобилизоваться избиратели крайне правых - Джеорджеску и Симиона. Эта парочка как раз демонстрирует единство и готовность "вписаться" друг за друга. А просто снять их с выборов в этот раз будет не так уж и просто.

К сожалению, за всеми этими событиями Румыния уверенно теряет позиции островка стабильности в регионе.

Сергей Герасимчук, заместитель исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская Призма", директор программы Региональных инициатив и соседства