Конституционный суд страны отменил результаты первого тура выборов, состоявшегося в конце ноября.

Выборы президента Румынии состоятся 23 марта. В этот день состоится первый тур, сообщает Digi 24 со ссылкой на "политические источники".

Отмечается, что соответствующее решение правительственная коалиция приняла на субботнем заседании.

"Они (выборы президента Румынии - УНИАН) состоятся 23 марта (первый тур) и 6 апреля (второй тур)", - отмечается в статье.

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По данным издания, проевропейская коалиция, сформированная PSD-PNL-UDMR, уже публично заявила, что поддерживает Крина Антонеску как общего кандидата. Среди других кандидатов - Елена Ласкони (USR), Никушор Дан (независимый), Келин Георгеску (независимый) и Даниэль Фунериу (независимый):

"Президентские выборы 2025 года состоятся повторно после того, как Конституционный суд Румынии решил отменить первый тур выборов, состоявшийся в конце ноября".

Выборы президента Румынии - последние новости

Президент Румынии рассказал, на сколько еще останется в должности после отмены выборов. По словам действующего президента страны Клауса Йоханниса, он будет оставаться на посту до избрания своего преемника.

Ранее УНИАН сообщал, что Конституционный суд страны аннулировал результаты первого тура президентских выборов. Таким образом весь избирательный процесс был перезапущен в полном объеме.

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