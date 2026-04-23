Развернет ли победитель выборов в Болгарии страну к путинской России: рабор NYT

У экспертов вызывают опасения двусмысленные заявления Румена Радева об оккупации Крыма.

Политика бывшего президента Болгарии Румена Радева, чья партия одержала победу на парламентских выборах в воскресенье, все еще остается загадкой, хотя он 9 лет руководил страной. В большом разборе журналисты The New York Times пишут о векторе развития Болгарии с новым премьер-министром.

Отмечается, что критики называют его пророссийским политиком. Вызывает опасение, что он может стать "троянским конем" внутри НАТО и Европейского союза, или деструктивным игроком в стиле Орбана. Сторонники Радева отвергают подобные сообщения как запугивание.

Кто такой Румен Радев

62-летний летчик-истребитель, оставивший военную карьеру и занявшийся политикой в 2016 году, получил образование и начальную подготовку в Болгарии, когда она была лояльной Советскому Союзу. Однако он занимал руководящие должности с тех пор, как страна стала членом НАТО в 2004 году и Европейского союза в 2007 году.

В 1980-х годах он проходил обучение в Болгарском университете ВВС, а в 2003 году – в Военно-воздушном колледже на базе ВВС Максвелл в Алабаме. С 2014 по 2016 год он занимал должность командующего ВВС Болгарии.

С 2016 года он проработал почти два срока президентом, прежде чем уйти в отставку в январе прошлого года, чтобы возглавить партийную коалицию, "Прогрессивная Болгария". Он одержал победу на парламентских выборах, в основном, обещая искоренить коррупцию.

Однако именно его пророссийские заявления во время президентства и в ходе избирательной кампании вызвали споры о его политических взглядах. В частности, он призывал к диалогу с путинской Россией, выступал против отправки военной помощи Украине, осудил подписанное в прошлом месяце 10-летнее соглашение между Болгарией и Украиной в сфере обороны и отрицал оккупацию Крыма.

"В 2021 году упоминание Радевым Крыма как российского объекта дало его критикам неопровержимые доказательства. Позже он заявил, что аннексия 2014 года нарушила международное право, но этот эпизод не давал ему покоя", - пишут авторы.

В отношении Европы он выступал против расширения Европейского союза на Западных Балканах и призывал к проведению референдума о вступлении Болгарии в еврозону, повторяя позиции крайне правых.

В прошлом году он принимал Орбана в столице Болгарии. Назвал его политику "трезвой оценкой геополитических процессов".

Почему болгары поддерживают Россию

Как рассказывается в статье, связи между Россией и Болгарией выходят за рамки политики: "Обе страны связывает многовековая история и общая православная христианская вера". Сам Радев часто выступал с речами, в которых упоминал о культурном родстве, коренящемся в роли России в оказании помощи Болгарии в освобождении от османского владычества в XIX веке.

"В течение многих лет при бывшем премьер-министре Бойко Борисове Болгария пыталась уладить это противоречие, стремясь успокоить как Брюссель, так и Москву. Вторжение России в Украину еще больше осложнило поддержание этого баланса. Оно стало одной из самых острых линий раскола в болгарской политике, обнажив страну, которая до сих пор борется за то, на чьей стороне истории она находится", - говорится в статье.

Настроения в Болгарии

Авторы привели данные опроса болгарского агентства Alpha Research о том, что жители страны по-прежнему в целом поддерживают членство страны в Европейском союзе: 61 процент высказались за, и лишь 16 процентов – против.

Поддержка НАТО также неуклонно росла: с 28 процентов в 2017 году до 40 процентов в 2024 году. В то же время восприятие России и ее руководства резко ухудшилось. В 2024 году 49,5 процента болгар негативно относились к Путину, в то время как позитивное восприятие снизилось с 45 процентов в 2018 году до всего лишь 22 процентов. Другие опросы показывают, что поддержка России продолжала снижаться после полномасштабного вторжения в Украину.

Появился ли новый Орбан в Европе?

Напомним, что проиграв выборы прембер-министр Венгрии Виктор Орбан вскоре покинет свой пост. При этом эксперты рассуждают о том, сможет ли подобную антиукраинскую политику повторить Румен Радев. По словам бывшего министра иностранных дел Павла Климкина, Радев способен создать Украине некоторые проблемы, но далеко не в том масштабе, какими они стали при Орбане. Он пояснил это тем, что Болгария сильно зависит от бюджета ЕС, сохраняя исторические связи з РФ.

В самой России также комментировали выборы в Болгарии. Советник Кремля Дмитрий Песков заявил, что России импонируют заявления будущего премьер-министра Болгарии, а также других европейских политиков, призывающих к "прагматическому диалогу с Москвой".

