Российский фрегат произвел выстрелы в сторону британской яхты в Ла-Манше

"Адмирал Григорович" является одним из кораблей Черноморского флота РФ.

Российский фрегат "Адмирал Григорович" произвел предупредительные выстрелы в направлении британской яхты в Ла-Манше. Об этом пишет The Telegraph.

Отмечается, что 15 июня береговая охрана получила сообщения от гражданского судна под британским флагом, следовавшего вблизи российского фрегата. Британское судно сообщило, что "Адмирал Григорович" произвел предупредительный выстрел после того, как оба судна прошли в непосредственной близости друг от друга в Ла-Манше.

В издании напомнили, что "Адмирал Григорович" является одним из кораблей Черноморского флота РФ. Он уже несколько недель находится вблизи британских вод.

Видео дня

Ранее судно замечали, когда оно сопровождало танкеры российского "теневого флота" и кружило вблизи ветряной электростанции у побережья графства Саффолк.

Два британских патрульных катера класса "River" – HMS Mersey и HMS Tyne – следовали за фрегатом через Ла-Манш днем 15 июня, прежде чем были произведены предупредительные выстрелы.

В издании отметили, что этот инцидент произошёл после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер отдал приказ отряду Королевской морской пехоты провести досмотр российского нефтяного танкера Smyrtos. Судно было задержано у южного побережья Англии, а в отношении некоторых моряков, находившихся на борту, ведётся расследование по подозрению в нарушении санкций.

Удары по двум кораблям РФ - что известно

Напомним, что ранее в СБУ обнародовали видео поражения двух российских кораблей. Первой целью стал пограничный сторожевой корабль проекта 10410Б "Светляк", а второй - малый артиллерийский корабль проекта 21630 "Буян".

Беспилотник попал в антенный комплекс на мачте сторожевого корабля проекта 10410Б "Светляк". Артиллерийский корабль проекта 21630 "Буян" был поврежден значительно сильнее.

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