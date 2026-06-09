Два корабля РФ потерпели сокрушительные удары: аналитики раскрыли последствия

Первой целью стал пограничный сторожевой корабль проекта 10410Б "Светляк".

Спецназовцы СБУ обнародовали видео поражения двух российских кораблей, о которых ранее официально не сообщалось. Один из них получил критические повреждения и может быть списан, а второй надолго выбыл из боевого состава из-за серьезных повреждений.

Как пишет Defence Express, на первый взгляд могло показаться, что дроны атаковали один и тот же корабль, однако детальный анализ кадров показывает, что речь идет о двух разных.

Первой целью стал пограничный сторожевой корабль проекта 10410Б "Светляк". Беспилотник попал в чрезвычайно важную часть судна – антенный комплекс на мачте. Именно эти системы обеспечивают связь, навигацию и работу радиоэлектронного оборудования корабля. После такого удара "Светляк" вряд ли способен выполнять боевые задачи без длительного и дорогостоящего ремонта, отметили эксперты.

Видео дня

Где именно был атакован корабль, пока неизвестно. Установить это сложно, поскольку РФ использует корабли этого типа в разных флотах и морях.

Значительно хуже ситуация сложилась для малого артиллерийского корабля проекта 21630 "Буян". На видео видно, что на момент повторного удара судно уже было охвачено масштабным пожаром. Тепловизионные кадры свидетельствуют, что огонь распространился практически на всю надстройку, а также, вероятно, перекинулся внутрь корпуса.

"На кадрах с тепловизионной камеры беспилотника видно, что пламя охватило всю надстройку. Кроме того, судя по тепловому пятну на борту корабля, вероятно, огонь распространился и вглубь корпуса. Хотя степень повреждений после попадания неизвестна, однако существуют сомнения относительно того, удалось ли экипажу быстро потушить столь масштабный пожар", – рассуждают аналитики.

Не исключено, что после таких повреждений корабль вообще могут списать, ведь ремонт потребует огромных средств и много времени.

Тем более что в РФ уже есть модернизированный вариант этого проекта – 21631 "Буян-М", вооруженный крылатыми ракетами "Калибр".

Стоит отметить, что в составе российского флота есть только три корабля проекта 21630 "Буян": "Астрахань", "Волгодонск" и "Махачкала". Все они входят в состав Каспийской флотилии, поэтому пораженное судно было одним из этой тройки.

Также примечательно, что недавно Силы специальных операций уже публиковали кадры удара по кораблю типа "Буян", однако тогда официально о результатах операции не сообщалось. Не исключено, что речь идет о том же корабле, который стал целью совместной операции ССО и СБУ.

Поражение российских кораблей

Как писал УНИАН, недавно Силы беспилотных систем ВСУ поразили пять российских кораблей во временно оккупированных портах Мариуполя и Бердянска, а также в прибрежных водах. Эти плавсредства вывозили украденное украинское зерно, перебрасывали военные грузы и т. д.

Ранее, 4 июня, во временно оккупированном Крыму, в населенном пункте Юркино, СБС ВСУ поразили пограничный сторожевой корабль "Светляк" проекта 10410. Это произошло Назначение единицы - контроль и защита портов и судов, создание тактического рубежа ПВО и противолодочной обороны. Вооружение корабля – 16 комплектов ПЗРК "Игла", артиллерийская установка АК-176, пулеметные установки 14,5 и шестиствольные зенитные автоматы.

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