Фрегат РФ месяцами плавает в Ла-Манше, но Лондон не решился на перехват, - The Telegraph

Теневой флот Путина продолжает беспрепятственно курсировать у берегов Великобритании, несмотря на грозную риторику властей.

Российский военный фрегат "Адмирал Григорович" почти 2 месяца патрулирует воды у побережья Великобритании и сопровождает танкеры так называемого теневого флота РФ, несмотря на обещания Лондона усилить давление на российское судоходство.

Как сообщает The Telegraph, корабль Черноморского флота РФ неоднократно замечали в Ла-Манше и у восточного побережья Англии. По данным британских СМИ, с апреля "Адмирал Григорович" сопровождал более десятка российских танкеров, вспомогательных судов и одну подводную лодку через воды вокруг Великобритании.

При этом Королевский флот не проводил перехватов, хотя некоторые маршруты российского корабля проходили через британские территориальные воды.

Издание напомнило, что ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер обещал "еще жестче" бороться с российским теневым флотом, но источники в правительстве признали, что любые действия против танкеров могут вызвать серьезные юридические проблемы.

Кроме того, британские власти опасаются возможного морского инцидента с хорошо вооруженным российским фрегатом. К тому же, военные источники также жаловались, что большая часть работы по мониторингу проводится гражданскими моряками на вспомогательных судах из-за нехватки британских военных кораблей.

Издание i Paper также сообщило, что рядом с "Адмиралом Григоровичем" заметили российское судно поддержки, которое могло использоваться для дозаправки фрегата в море. Судно находилось неподалеку от ветроэлектростанции "Галлопер", обеспечивающей электроэнергией около 400 тыс. домов.

Причины интереса российского флота к объекту критической инфраструктуры пока неизвестны.

В Королевском флоте заявили, что российский корабль постоянно находился под наблюдением. За ним следили патрульные корабли HMS Tyne, HMS Mersey и HMS Severn, а также вертолеты Wildcat и вспомогательные суда.

Министр обороны Великобритании Джон Хили ранее предупреждал о росте активности российского флота у британских берегов. По его словам, за последнее время активность российских военных кораблей в регионе выросла примерно на 30%.

В конце апреля издание Forbes писало о том, что Украина может использовать территорию Ливии как платформу для ударов по российским танкерам "теневого флота", которые помогают обходить санкции и продолжают экспорт нефти и газа.

Также издание Bloomberg писало о том, что несмотря на санкции Запада, Россия наращивает теневой флот. По меньшей мере 16 танкеров перевозили сжиженный газ с российских объектов, на которые наложены санкции.

