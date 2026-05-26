Фрегат РФ месяцами плавает в Ла-Манше, но Лондон не решился на перехват, - The Telegraph

Российский военный фрегат "Адмирал Григорович" почти 2 месяца патрулирует воды у побережья Великобритании и сопровождает танкеры так называемого теневого флота РФ, несмотря на обещания Лондона усилить давление на российское судоходство.
Как сообщает The Telegraph, корабль Черноморского флота РФ неоднократно замечали в Ла-Манше и у восточного побережья Англии. По данным британских СМИ, с апреля "Адмирал Григорович" сопровождал более десятка российских танкеров, вспомогательных судов и одну подводную лодку через воды вокруг Великобритании.
При этом Королевский флот не проводил перехватов, хотя некоторые маршруты российского корабля проходили через британские территориальные воды.
Издание напомнило, что ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер обещал "еще жестче" бороться с российским теневым флотом, но источники в правительстве признали, что любые действия против танкеров могут вызвать серьезные юридические проблемы.
Кроме того, британские власти опасаются возможного морского инцидента с хорошо вооруженным российским фрегатом. К тому же, военные источники также жаловались, что большая часть работы по мониторингу проводится гражданскими моряками на вспомогательных судах из-за нехватки британских военных кораблей.
Издание i Paper также сообщило, что рядом с "Адмиралом Григоровичем" заметили российское судно поддержки, которое могло использоваться для дозаправки фрегата в море. Судно находилось неподалеку от ветроэлектростанции "Галлопер", обеспечивающей электроэнергией около 400 тыс. домов.
Причины интереса российского флота к объекту критической инфраструктуры пока неизвестны.
В Королевском флоте заявили, что российский корабль постоянно находился под наблюдением. За ним следили патрульные корабли HMS Tyne, HMS Mersey и HMS Severn, а также вертолеты Wildcat и вспомогательные суда.
Министр обороны Великобритании Джон Хили ранее предупреждал о росте активности российского флота у британских берегов. По его словам, за последнее время активность российских военных кораблей в регионе выросла примерно на 30%.
