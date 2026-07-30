Падение российской ракеты в Польше: в НАТО выступили с заявлением

По словам пресс-секретаря, в воздух были подняты два истребителя.

НАТО находится в постоянном контакте с польскими властями после инцидента с нарушением воздушного пространства страны российской ракетой и примет все необходимые меры. . Об этом сообщил спикер Верховного штаба объединенных вооруженных сил НАТО в Европе полковник Мартин О’Доннелл, которого цитирует The Guardian.

"В ответ на российскую ракету пока неизвестного типа, которая вошла в польское воздушное пространство и позже упала на польской территории – одну из многих ракет, выпущенных Россией по Украине в течение ночи – НАТО и Польша активировали свои средства противовоздушной и наземной обороны", – сказал он.

По словам спикера, в воздух было поднято два истребителя НАТО: польские F-16, самолет-заправщик Airbus A330 многоцелевой транспортной группы НАТО, польский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 и польский вертолет Ми-24.

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Также верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR) генерал Алексус Г. Гринкевич сегодня пообщался с начальником обороны Польши генералом Веславом Кукулой относительно инцидента, который до сих пор расследуется.

Он подчеркнул, что Альянс продолжит принимать все необходимые меры для защиты территории НАТО.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация осуществила массовый обстрел Украины в ночь на 30 июля ракетами и дронами. Во время этой атаки одна ракета залетела в Польшу.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что на территорию Польши залетела крылатая ракета Х-101. Как отметил глава МИД, это является очередным убедительным свидетельством того, что усиление противовоздушной обороны Украины сейчас является насущной необходимостью и служит гарантией защиты всего евроатлантического сообщества.

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что ракета, которая вошла в воздушное пространство Польши ночью в четверг, 30 июля, – российская. Также он заявил, что противовоздушная оборона Польши была готова сбить ракету, если бы она продолжила полет.

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